Olimpiadi, l’austriaco Tschofenig squalificato dalla finale di salto con gli sci: i suoi scarponi erano fuori misura per 4 millimetri

16 Febbraio 2026 - 13:15 Ugo Milano
Il 23enne campione del mondo della disciplina: «Sono stato ingenuo, c'era troppo stress»

L’austriaco Daniel Tschofenig è stato squalificato dalla finale maschile di salto con gli sci alle Olimpiadi di Milano Cortina. Il motivo? Ha indossato degli scarponi che sforavano di quattro millimetri la dimensione massima consentita. «Ho usato delle scarpe nuove durante l’allenamento, di cui tra l’altro non ero molto soddisfatto, ma le ho tenute. Purtroppo sono stato ingenuo e non l’ho misurato. Sono stato davvero stupido, c’era troppo stress. Ma le regole sono regole», ha detto il 23enne austriaco.

La squalifica

Tschofenig – che è anche il campione della Coppa del Mondo 2025 – si era qualificato per la finale maschile individuale di salto con gli sci, ma gli scarponi leggermente over-size lo hanno costretto a rinunciare alla medaglia prima ancora di disputare l’ultima gara. L’austriaco, che è anche il vincitore della Coppa del Mondo 2025, aveva totalizzato 137,7 nel primo round, ma la sua violazione delle regole ha comportato l’immediata squalifica, facendo accedere lo slovacco Hektor Kapustik alla finale.

Foto copertina: EPA/Filip Singer | Il saltatore con gli sci austriaco Daniel Tschofenig

