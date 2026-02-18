Jeffrey Epstein in Sardegna e i contatti con Briatore: «Ma non è mai venuto al Billionaire»

Secondo gli Epstein Files invitava ragazze russe sull'isola. Il nome di Briatore cerchiato nell'agenda del milionario pedofilo

Jeffrey Epstein è stato spesso in Sardegna. E forse ha partecipato alle feste del Billionaire di Flavio Briatore. Aveva il suo numero in agendina. Cerchiato, come per i vip. Ma il proprietario smentisce. Secondo gli Epstein Files il milionario pedofilo ha invitato alcune ragazze russe in Costa Smeralda, per poi pagare loro il volo di ritorno per Parigi e Milano. E sull’isola potrebbe essere passato qualche settimana prima del suo secondo arresto, che risale al giugno 2019. All’epoca un turista americano scattò una foto a una persona che era in compagnia di una donna e che sembrava proprio lui. Dopo il fermo inviò quei due scatti all’Fbi: «Materiale che potrebbe esservi utile».

Jeffrey Epstein in Sardegna

Repubblica riporta che Epstein «potrebbe aver fatto arrivare alcune delle giovani donne costrette a subire abusi in Italia per partecipare ad alcune feste. Dobbiamo saperlo e l’unico modo per verificare cosa sia realmente accaduto e l’eventuale coinvolgimento di cittadini italiani è una commissione di inchiesta parlamentare, che abbia i poteri per indagare e raccogliere testimonianze», secondo Elisabetta Piccolotti di Avs. Gli italiani con cui Epstein ha avuto a che fare sono circa una cinquantina, secondo la sua agenda. È venuto in Italia anche con il suo Lolita Express e insieme a lui c’era sempre Ghislaine Maxwell.

I contatti con Briatore

Proprio lei lo mette in contatto con Briatore. Lo ha detto lui stesso: «L’ho conosciuta perché avevamo lo stesso arredatore. Lui me l’ha presentato per una questione di pubbliche relazioni», ha spiegato, giustificandosi anche per quella festa di compleanno di Naomi Campbell, all’epoca fidanzata di Briatore, alla quale parteciparono Epstein e Virginia Giuffre, la ragazza che lo ha denunciato e che poi si è suicidata. Il maggiordomo che ha rubato l’agendina di Epstein, Alfredo Rodriguez, ha detto che i nomi cerchiati erano quelli più vicini al finanziere. Ma la circostanza non è mai stata riscontrata nelle indagini. «Ciao! Il tuo prossimo viaggio è dalle Azzorre alla Sardegna! Controllerò i voli… fammi sapere dove vorresti soggiornare appena puoi…», scriveva a una donna, la cui identità è oscurata ma che rispondeva con un iPhone in cirillico: «Certo!».

La segretaria

Si tratta probabilmente della segretaria: «Jeffrey ha detto ok al fatto che voi ragazze andiate in Sardegna dopo le Azzorre! Per favore dammi i dettagli quando sei pronta a fornirli – ha anche confermato il volo di ritorno a Parigi il 19 giugno e a Milano il 19 giugno in attesa di ulteriori istruzioni…». Ghjislaine aveva organizzato una visita al Billionaire per 13, 14 e 15 luglio, in occasione di un maxi evento di inaugurazione della stagione del locale di Porto Cervo: «Sarai a Mosca il 13/14/15? O in Sardegna per l’apertura del Billionaire club?», chiedeva a un amico. «Non è mai venuto in Sardegna da me», dice però Briatore. “Chissà chi era quel misterioso imprenditore americano che proprio in quei giorni spese 150mila euro di champagne nel privée del locale”, conclude Repubblica.