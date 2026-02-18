Trovata morta decapitata a Scandicci, il giallo nell’ex area del Cnr

L’area del ritrovamento è stata transennata per consentire i rilievi da parte della scientifica e delle autorità. L'ipotesi principale è si tratti di omicidio

Il corpo senza vita di una donna è stato rinvenuto nell’ex area del Consiglio Nazionale delle Ricerche a Scandicci, in provincia di Firenze. Secondo le primissime informazioni, la vittima sarebbe stata decapitata. Il cadavere si trovava all’interno di un edificio abbandonato dell’ex complesso Cnr. Sul posto sono intervenuti la magistrata di turno della Procura di Firenze, Alessandra Falcone, il personale sanitario del 118 e i carabinieri.

Scientifica sul posto

Al momento l’identità della donna resta sconosciuta. L’area è stata transennata per consentire i rilievi da parte della scientifica e delle autorità. Considerate le condizioni del corpo, l’ipotesi di omicidio appare al momento la più accreditata.

In aggiornamento