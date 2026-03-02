«Le feste di compleanno dei bambini disturbano il quartiere», indagata la titolare di un locale a Roma per «disturbo del riposo»

Nel cuore del quartiere Monteverde da due anni si fronteggiano il ristorante "Mucca Pazza" e una parte dei residenti: «Troppo rumore»

Una denuncia per «disturbo del riposo» ha acceso lo scontro nel cuore di Monteverde Nuovo, a Roma, dove da due anni si fronteggiano il ristorante “Mucca Pazza” di via Zambarelli e una parte dei residenti del quartiere. Nel mirino sono finite le feste di compleanno per bambini e ragazzi organizzate dal locale, ritenute troppo rumorose da chi, soprattutto nel fine settimana, vorrebbe godersi qualche ora di tranquillità. A pagare le conseguenze della disputa è al momento la titolare, Eleonora Scarano, indagata – scrive il Corriere della Sera – con «l’accusa di disturbo del riposo delle persone» e difesa dall’avvocato Luigi Giuliano. Resta ora da capire se la procura deciderà di chiedere l’archiviazione o di procedere con il processo.

La battaglia (legale) contro il locale

A infastidire i vicini sono musica, cori e schiamazzi, che per alcuni adulti diventano motivo di esasperazione dopo una settimana di lavoro. La protesta dei condomini è esplosa nel 2024, quando l’arrivo del sabato e della domenica ha iniziato a coincidere, per loro, con pomeriggi difficili da sopportare. La battaglia si è poi spostata anche sul piano legale. I residenti hanno infatti presentato esposti ottenendo un primo risultato: il sequestro della cassa audio del locale, che ha costretto i gestori a diffondere la musica tramite telefoni cellulari. Non tutto il quartiere, però, si è schierato contro il ristorante. Molti genitori apprezzano l’iniziativa e difendono uno spazio di svago per i figli. La scorsa estate l’attività è stata sospesa per due settimane. Ma a fine agosto la riapertura ha riacceso il confronto, ribaltando ancora una volta gli umori dei due fronti contrapposti.

Foto copertina: Dima Smaglov | Dreamstime