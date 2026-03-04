Verso le Paralimpiadi 2026, ecco i sei sport in cui si sfideranno gli atleti con disabilità: dallo sci alpino al curling

I Giochi inizieranno il 6 marzo e finiranno il 15 dello stesso mese. Ecco come funzionano le gare

Dopo il successo delle Olimpiadi chiuse lo scorso 22 febbraio, si avvicina l’apertura della Paralimpiadi invernali di Milano Cortina. I Giochi inizieranno il 6 marzo e finiranno il 15 dello stesso mese. Quest’anno si gareggerà in sei sport e atleti e atlete competono in determinate categorie basate sulle abilità residue dello sportivo attraverso un sistema di classificazione che punta a garantire un livello equo di competizione. Ogni categoria, infatti, è indicata con una lettera o con una lettera e un numero, e ognuna è divisa in sottocategorie definite in base al grado di disabilità.

Quali sono gli sport delle Paralimpiadi

Sono in tutto sei gli sport delle Paralimpiadi che, a loro volta, sono suddivisi in specialità diverse.

Sci alpino paralimpico (Cortina)

Lo sci alpino è tra gli sport più seguiti e prevede cinque specialità:

Discesa libera : tracciato veloce con porte ogni 150 metri. Una sola manche.

: tracciato veloce con porte ogni 150 metri. Una sola manche. Supergigante : simile alla discesa, ma con curve più ampie. Una sola manche.

: simile alla discesa, ma con curve più ampie. Una sola manche. Slalom speciale : percorso tecnico tra pali ravvicinati. Due manche.

: percorso tecnico tra pali ravvicinati. Due manche. Slalom gigante : curve più ampie dello slalom, meno veloce del Super-G. Due manche.

: curve più ampie dello slalom, meno veloce del Super-G. Due manche. Combinata alpina: somma di una discesa libera e di uno slalom speciale.

Le categorie sono tre: Standing (in piedi, con eventuali protesi o stabilizzatori), Sitting (seduti sul monosci), Vision impaired (ipovedenti e non vedenti, con guida).

Sci di fondo paralimpico (Tesero)

Competizione che combina discesa, salita e pianura. Ha due stili, classico (su piste di neve già tracciate) e tecnica libera. Le gare principali sono:

Sprint in tecnica classica 800-1.500 m

Individuale 10 km (classico)

Individuale 20 km (libera)

Staffetta 4×2,5 km mista

Staffetta 4×2,5 km open

Categorie: Standing, Sitting e Vision impaired.

Biathlon paralimpico (Tesero)

Il biathlon combina sci di fondo e tiro a segno. I bersagli si trovano a 10 metri e ogni errore comporta penalità di tempo o giri extra sul percorso. Le specialità principali sono:

Sprint 7,5 km : tre giri di pista e due sessioni di tiro. Penalità variabile in base alla categoria.

: tre giri di pista e due sessioni di tiro. Penalità variabile in base alla categoria. Individuale 12,5 km : cinque giri e quattro sessioni al poligono. Un minuto di penalità per errore.

: cinque giri e quattro sessioni al poligono. Un minuto di penalità per errore. Inseguimento sprint: qualificazioni e finale, con penalità di tempo o giri extra per errori.

Categorie: Standing (in piedi, con eventuali protesi), Sitting (seduti nel sit-ski) e Vision impaired (con guida e fucile elettrico per mirare con l’udito).

Snowboard paralimpico (Cortina)

Competizione di velocità su tavola da snowboard, con due specialità principali:

Banked slalom : percorso tortuoso, due manche, migliore tempo considerato.

: percorso tortuoso, due manche, migliore tempo considerato. Snowboard cross: qualificazioni individuali, poi gare a quattro atleti per batteria fino alla finale.

Categorie:

Upper (UL) : disabilità agli arti superiori, senza protesi.

: disabilità agli arti superiori, senza protesi. Lower (LL): disabilità agli arti inferiori, con possibile protesi, suddivisa in LL1 e LL2 a seconda della lesione.

Hockey su ghiaccio paralimpico (Milano)

Si gioca su slitta con due bastoni corti, uno per spingersi e uno per controllare il disco.

Squadre: 6 in campo, 15-16 giocatori totali.

Durata: tre tempi da 15 minuti con supplementari in caso di pareggio.

Turni: gironi da quattro squadre, prime due ai quarti di finale, le altre per le posizioni finali.

Curling in carrozzina (Cortina)

È una competizione mista per atleti con disabilità agli arti inferiori. Ogni giocatore lancia due pietre per end, usando l’extender, bastone speciale che aggancia la stone. E l’obiettivo è avvicinare la pietra al centro della casa. Le opzioni sono: