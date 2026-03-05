Ultime notizie Festival di SanremoIranTrapiantiVincenzo Schettini
Campo da calcio rovinato dall’elicottero del ministro Nordio, il sindaco di Potenza: «800 ragazzi ora non possono giocare»

05 Marzo 2026 - 17:46 Ugo Milano
manto nordio rovinato
manto nordio rovinato
L'impianto della Figc al momento resta chiuso e impraticabile

L’atterraggio dell’elicottero di Carlo Nordio di ieri sul campo da calcio di Potenza della Figc ha rovinato il manto in erba sintetica. Quest’ultimo, infatti, si è sollevato da terra dopo l’atterraggio dell’elicottero e si è riadagiato in modo del tutto irregolare, formando una serie di onde che ne hanno costretto la chiusura. A confermarlo è il sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora. «Nordio è arrivato a Potenza con un elicottero che è atterrato sul campo da calcio della Figc che si è, uso un eufemismo, leggermente rovinato», dichiara il primo cittadino. Conferma il fatto che si sia «sollevato tutto il manto sintetico del campo, ora totalmente divelto, e in più si sono creati degli avvallamenti di difficile risoluzione immediata».

«I ragazzi non possono giocare»

La quantificazione dei danni è in corso, «ma – precisa il sindaco – quello maggiore è che ora 800 ragazzi non potranno giocare le partite dei vari campionati di calcio. C’erano tante partite che si dovevano disputare in questo periodo. E poi gli allenamenti, sul campo Figc si allenano 8 squadre». Il sindaco Telesca ha anche riferito di non essere stato invitato alla conferenza per cui il ministro è arrivato in città. «Spero comunque che il ministro faccia in modo che il campo venga sistemato in tempi brevi», conclude. L’impianto, al momento, resta chiuso.

