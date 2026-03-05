Ultime notizie Festival di SanremoIranTrapiantiVincenzo Schettini
Sal Da Vinci, bagno di folla per il ritorno a Napoli dopo Sanremo: la risposta alla stroncatura di Cazzullo su «Per sempre sì»

05 Marzo 2026 - 19:01 Ugo Milano
Sal Da Vinci torna a Napoli
Sal Da Vinci torna a Napoli
Il cantante ha celebrato la vittoria nel suo quartiere, a Chiaia, coinvolgendo centinaia di persone tra canti e balli. E non ha potuto evitare di rispondere alle critiche durissime del vicedirettore del Corriere della Sera

«Sono arrivate un sacco di provocazioni, magari a volte la mente genera delle cose un po’ strane. Io ho semplicemente portato una canzone che parla d’amore, se poi l’amore è una cosa violenta allora forse siamo nel mondo sbagliato. Però vi prego, non rispondete alle provocazioni che ci vengono fatte, pensiamo alla musica e pensiamo a tutta la bella gente di questa terra e basta». Sal Da Vinci liquida così tutte le polemiche e le critiche ricevute, tra cui quella del vicedirettore del Corriere della Sera Aldo Cazzullo, da quanto ha vinto il Festival di Sanremo 2026 con il brano «Per sempre sì». Cazzullo era stato particolarmente forte nella critica tanto da definire la canzone adatta come «colonna sonora di un matrimonio della camorra», oltre a definirne il testo banale e giudicare il brano sostanzialmente come brutto.

I festeggiamenti a Napoli

La replica di Sal Da Vinci alle critiche è giunta durante i festeggiamenti nel suo quartiere di Napoli, dove si è esibito oggi. L’evento, durato circa trenta minuti, si è svolto sulle scale della sede della prima municipalità in largo Torretta, a Chiaia. Il cantante ha incontrato il pubblico sulle note della sua «Per sempre sì», coinvolgendo centinaia di persone tra canti e balli. Sal Da Vinci ha poi mostrato con orgoglio il trofeo di Sanremo, ringraziando i fan per l’affetto e il sostegno ricevuto, interpretando alcune strofe della canzone che risuonavano dagli altoparlanti. Dai balconi degli edifici circostanti, molti residenti si sono affacciati per festeggiare. «Ho scelto di celebrare qui perché tutto è iniziato in questo quartiere», ha spiegato. I festeggiamenti si sono chiusi con un brindisi e il taglio della torta, mentre la prima municipalità ha consegnato al cantante una targa in segno di riconoscimento.

