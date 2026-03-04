Ultime notizie Festival di SanremoIranTrapiantiVincenzo Schettini
«Nino Frassica mi ha offesa a Sanremo», Valeria Marini lascia lo studio in lacrime: perché ora pretende le scuse pubbliche – Il video

04 Marzo 2026 - 17:25 Alba Romano
La showgirl ha commentato la parodia del comico siciliano durante la finale della kermesse: «Sono stanca dei soliti luoghi comuni sui personaggio dello spettacolo»

«È stato terribilmente offensivo». Così Valeria Marini, in lacrime, ha commentato oggi a La volta buona una battuta pronunciata da Nino Frassica durante l’ultima serata del Festival di Sanremo. Nel corso di uno sketch sul palco dell’Ariston, il comico aveva citato la showgirl ironizzando sulla sua assenza alla kermesse canora, dicendo che «recentemente ha fatto un’operazione alle labbra, è gonfiata», imitandone anche la voce. Parole che Marini ha definito «dolorose» e «fuori luogo».

La showgirl: «Sono stanca dei soliti luoghi comuni»

«Ho lavorato con lui e ci sono rimasta malissimo, l’ho trovato offensivo. Ho pianto e continuo a piangere, mi ha ferita molto», ha dichiarato durante il programma tv condotto da Caterina Balivo. Marini ha raccontato di aver sentito Frassica telefonicamente dopo il Festival: «Mi ha chiesto scusa», ha spiegato. «Ma sono stanca dei soliti luoghi comuni sui personaggi dello spettacolo: denigrare e disprezzare chi ha successo mi ferisce profondamente. Ed è per questo che ha vinto la canzone di Sal Da Vinci e Aldo Cazzullo ha scritto una della sue “cazzullate”».

La richiesta di scuse pubbliche per l’8 marzo

In un momento di rabbia, la showgirl si è anche alzata dal divano, annunciando l’intenzione di lasciare lo studio: «Vi saluto, scusate… sto ancora aspettando le scuse pubbliche di Frassica», ha detto, mentre in studio calava il silenzio. Poco dopo è tornata sui suoi passi, ribadendo: «Sono una persona sincera, lo stimo molto e adoro Carlo Conti. È stata una battuta infelice». A quel punto Caterina Balivo ha cercato di smorzare i toni: «Ma ti ha chiesto scusa. È un comico, lo fa con tutti». Marini però ha ribadito: «Sì, ma perché denigrarmi? Aspetto delle scuse pubbliche, magari per la Festa della donna», ha concluso.

