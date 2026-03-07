Effetto TonyPitony, la maschera alla Elvis Presley va a ruba e sparisce da Amazon. Ecco perché è introvabile

La maschera non è mai stata niente di eccezionale o unico e finora si trovava facilmente online. Ma qualcosa è cambiato con la viralità del cantante

L’iconica maschera di TonyPitony, con occhiali e parrucco in stile Elvis Presley, diventata un segno distintivo del cantante e apparsa anche sul palco di Sanremo nel duetto con Ditonellapiaga, in realtà non è niente di eccezionale o unico. Anzi. Fino a poco tempo fa si trovava facilmente su Amazon a poco più di una decina di euro. Ma le cose ora sono cambiate. Dopo che il suo stile ironico e grottesco è andato in scena davanti a tutta Italia, la maschera alla Elvis Presley è andata completamente sold out.

Perché TonyPitony indossa la maschera di Elvis

La maschera è diventata un vero e proprio simbolo di Tony Pitony. Fin dalla sua prima apparizione pubblica, il provino a X Factor, dove però venne rimandato a casa perché solo Mika gli aveva dato il sì. Non è un omaggio a Elvis e neppure una riproduzione realistica. È palesemente ironica e l’artista la indossa soprattutto per motivi di privacy. «La maschera mi protegge dalle rotture. Avevo tre maschere: questa, quella del Fantasma dell’Opera, e una maschera veneziana bruttissima. Alla fine ho scelto Elvis. Ma non l’ho creata io. Chiunque la può comprare ovunque», aveva spiegato Tony Pitony ai microfoni del podcast Bsmt di Gianluca Gazzoli.

Le recensioni su Amazon: «TonyPitony ne sarebbe fiero»

Non è certo se il cantante l’abbia acquistata proprio su Amazon, ma quella identica alla sua è andata sold out, e chi l’ha comprata l’ha fatto quasi per lui, come scrivono i clienti nelle recensioni. «Perfetta per fare il cosplay di Tony Pitony», si legge. «Sei nel posto giusto amico mio, TonyPitony ne sarebbe fiero. Maschera fatta divinamente, ma preparatevi a sudare come dei matti», recita un’altra. Oggi, quindi, la maschera non serve più a vestirsi da Elvis, ma a impersonare Tony Pitony.