Svizzera, autobus prende fuoco nel Canton Friburgo: «Ci sono diversi morti e feriti»

Diversi passeggeri sono morti e altri sono rimasti feriti in un incendio scoppiato nel tardo pomeriggio di martedì 10 marzo su un autobus postale nel centro di Kerzers, nel canton svizzero di Friburgo. Lo riferisce l’agenzia Keystone-Ats, citando la conferma della polizia cantonale alle prime notizie diffuse da alcuni media, tra cui La Liberté.

Indagini in corso

Un portavoce ha spiegato che è ancora troppo presto per stabilire le cause dell’incendio e che ulteriori informazioni verranno fornite quando gli accertamenti saranno più chiari. Tra i feriti, una persona è stata trasportata in ospedale con un elicottero del servizio di soccorso svizzero Rega. L’area dell’incidente è stata isolata e la polizia ha invitato la popolazione a non avvicinarsi al luogo. Alcuni testimoni, citati da media elvetici, riferiscono che un passeggero a bordo del bus si sarebbe dato fuoco scatenando il rogo dell’intero mezzo.

Foto copertina: X | L’autobus in fiamme nel canton svizzero di Friburgo