Ultime notizie Crisi Usa - IranDonald TrumpFamiglia nel boscoGiorgia MeloniReferendum
ESTERIAutobusSvizzera

Svizzera, autobus prende fuoco nel Canton Friburgo: «Ci sono diversi morti e feriti»

10 Marzo 2026 - 21:51 Alba Romano
embed
svizzera-auto-prende-fuoco-morti-feriti
svizzera-auto-prende-fuoco-morti-feriti
L'incendio è scoppiato nel tardo pomeriggio di martedì 10 marzo. Indagini in corso

Diversi passeggeri sono morti e altri sono rimasti feriti in un incendio scoppiato nel tardo pomeriggio di martedì 10 marzo su un autobus postale nel centro di Kerzers, nel canton svizzero di Friburgo. Lo riferisce l’agenzia Keystone-Ats, citando la conferma della polizia cantonale alle prime notizie diffuse da alcuni media, tra cui La Liberté.

Indagini in corso

Un portavoce ha spiegato che è ancora troppo presto per stabilire le cause dell’incendio e che ulteriori informazioni verranno fornite quando gli accertamenti saranno più chiari. Tra i feriti, una persona è stata trasportata in ospedale con un elicottero del servizio di soccorso svizzero Rega. L’area dell’incidente è stata isolata e la polizia ha invitato la popolazione a non avvicinarsi al luogo. Alcuni testimoni, citati da media elvetici, riferiscono che un passeggero a bordo del bus si sarebbe dato fuoco scatenando il rogo dell’intero mezzo. 

Foto copertina: X | L’autobus in fiamme nel canton svizzero di Friburgo

Articoli di ESTERI più letti
1.

Caccia britannici abbattono droni iraniani, nuovi missili sul Golfo. Trump e la promessa di uccidere l’erede di Khamanei: atteso il primo discorso – La diretta

2.

Missile iraniano sulla Turchia, abbattuto dalle difese Nato. L’ira di Ankara: «Risponderemo a ogni minaccia»

3.

Usa e Israele, la missione in Iran per recuperare l’uranio e far finire la guerra

4.

I ristoranti «La Mafia» devono cambiare nome, perché ora gli spagnoli hanno dato ragione all’Italia

5.

Trump e Putin per un’ora su Iran e Ucraina. Il presidente Usa: «Guerra praticamente conclusa. Lo Stretto di Hormuz? Potrei prendere il controllo»

leggi anche
banconote strada squinzano coda auto
ATTUALITÀ

Vedono cadere banconote dal camion della frutta, nessuno lo ferma: scoppia il caos per strada nel Leccese

Di Ugo Milano
carabinieri roma
ATTUALITÀ

La carabiniera investita a un posto di blocco: «Non l’ho vista, avevo il vetro appannato»

Di Alba Romano
autobus milano incidente moto
ATTUALITÀ

Milano, ancora un incidente con i mezzi pubblici: autobus travolge una moto in pieno centro. Quattro feriti in via Senato

Di Alba Romano
polizia roma
ATTUALITÀ

Roma, tragedia in via Collatina: ladri in fuga dalla polizia si schiantano contro un’auto, morta un’intera famiglia

Di Cecilia Dardana