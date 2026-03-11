Milano, tram a fuoco in zona Forlanini: «È venuto giù un cavo dell’alta tensione»

L'episodio si è verificato in via Bruto, con una ventina di persone a bordo del mezzo

Un tram ha preso fuoco intorno alle 9 di mattina di oggi, mercoledì 11 marzo, a Milano. L’episodio si è verificato sulla linea 27, all’altezza di via Bruto, in zona Forlanini. La dinamica dell’incidente non è chiara, ma alcuni testimoni hanno raccontato al Corriere che «si vedevano fiamme forse sprigionate nella parte superiore del tram». Sempre secondo le prime testimonianze, «è venuto giù un cavo dell’alta tensione che una volta caduto a terra, faceva scintille, con il conducente Atm e la polizia subito intervenuta che hanno bloccato il traffico e messo in sicurezza l’area per non fare avvicinare la gente, con dei bidoni della spazzatura per caso lì presenti».

Nuovo incidente sulle linee dei tram

L’incidente non sembra aver causato alcun ferito. In quel momento, infatti, pare ci fossero solo una ventina di persone a bordo del tram. L’episodio, però, è destinato a far discutere. Una settimana fa, un tram della linea 9 deragliato in viale Vittorio Veneto ha ucciso due persone, mentre nei giorni scorsi un altro tram è uscito dai binari mentre rientrava al deposito, vicino alla stazione Centrale. Sempre nei giorni scorsi, un convoglio della metro rossa ha percorso una fermata con una porta difettosa rimasta aperta.