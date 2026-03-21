Valanga in Alto Adige, maxi operazione di salvataggio con sei elicotteri: «Due morti e cinque feriti»

La slavina in val Ridanna si è staccata alle 11:40 a 2.445 metri di quota. Tre feriti sono gravi, altri due lievi: lo comunica la Centrale di emergenza di Bolzano

È di due morti, tre feriti gravi e due lievi il bilancio definitivo della valanga in val Ridanna, in Alto-Adige. Lo comunica la Centrale di emergenza di Bolzano. La slavina si è staccata alle ore 11:40 a 2.445 metri di quota e ha coinvolto complessivamente 25 scialpinisti, che in quel momento si trovavano sul pendio. La maggior parte fortunatamente è stata però solo sfiorata dalle masse nevose. Sul posto sono giunti con gli elicotteri gli uomini del soccorso alpino Cnsas, Alpenverein e Guardia di finanza, con delle unità cinofile, come anche i vigili del fuoco della zona. Dopo il distacco della slavina, poco prima delle ore 12, erano stati allertati gli ospedali di Bolzano, Merano, Bressanone e di Innsbruck in Austria. Era stata verificata la disponibilità di letti in terapia intensiva e di trattamenti Ecmo, ovvero di supporto vitale extracorporeo.

Dieci anni fa la maxi-valanga di Monte Nevoso

Solo pochi giorni fa, il 12 marzo, l’Alto Adige aveva ricordato il decimo anniversario della maxi-valanga di Monte Nevoso, sopra Riva di Tures. Furono sei le vittime della più grave disgrazia sulle montagne altoatesine degli ultimi decenni. Tra le vittime ci fu un ragazzo di 16 anni, inghiottito dalla valanga davanti agli occhi del papà, una giovane infermiera, un alpinista molto esperto, che aveva scalato addirittura il Manaslu, e il direttore generale della Camera di Commercio del land austriaco Tirolo.

Foto copertina: Pexels / Ezmari Nabizadeh