Domenica delle Palme, impedito l’ingresso al Santo Sepolcro al cardinale Pizzaballa e a padre Ielpo

La polizia israeliana ha vietato l'accesso al patriarca e al sacerdote custode del sito simbolo della cristianità. Non era mai successo finora. La nota del patriarcato di Gerusalemme: «Misura irragionevole e sproporzionata»

Questa mattina, la polizia israeliana ha impedito al Patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, Capo della Chiesa Cattolica in Terra Santa, e padre Francesco Ielpo, Custode ufficiale della Chiesa del Santo Sepolcro e Custode di Terra Santa, di entrare nel noto sito simbolo della cristianità. I due celebrarne all’interno la consueta Messa della Domenica delle Palme. LO rende noto il Patriarcato di Gerusalemme. Non era mai successo finora.

«Hanno agito con piena responsabilità e, sin dall’inizio della guerra, hanno ottemperato a tutte le restrizioni imposte»

«I capi delle Chiese – prosegue la nota – hanno agito con piena responsabilità e, sin dall’inizio della guerra, hanno ottemperato a tutte le restrizioni imposte: gli assembramenti pubblici sono stati annullati, l’accesso è stato vietato e sono state prese disposizioni per trasmettere le celebrazioni a centinaia di milioni di fedeli in tutto il mondo, i quali, in questi giorni di Pasqua, rivolgono lo sguardo a Gerusalemme e alla Chiesa del Santo Sepolcro». Pizzaballa ha poi informato, tramite il Patriarcato latino, che terrà un momento di preghiera per la pace dal Santuario del Dominus Flevit sul Monte degli Ulivi, sempre a Gerusalemme.

«Misura irragionevole e sproporzionata»

«Impedire l’ingresso al Cardinale e al Custode, che detengono la più alta responsabilità ecclesiastica per la Chiesa Cattolica e i Luoghi Santi – continua la nota -, costituisce una misura manifestamente irragionevole e sproporzionata. Questa decisione affrettata e fondamentalmente errata, viziata da considerazioni improprie, rappresenta un’estrema violazione dei principi fondamentali di ragionevolezza, libertà di culto e rispetto dello status quo». Il Patriarcato Latino di Gerusalemme e la Custodia di Terra Santa esprimono il loro profondo dolore ai fedeli cristiani in Terra Santa e in tutto il mondo per il fatto che la preghiera in uno dei giorni più sacri del calendario cristiano sia stata in tal modo impedita.