I consigli di Greg Bovino all’Italia: «Dovete fare come noi, contro l’immigrazione illegale servono deportazioni di massa»

Le parole dell'uomo simbolo della contestata operazione dell'Ice a Minneapolis poi silurato da Trump

«Sono di origini italiane e al vostro paese dico questo: avete troppi immigrati illegali che minacciano la sicurezza dei cittadini, dovete fare la deportazione di massa come noi». Questi i consigli di Greg Bovino, uomo simbolo della contestata operazione dell’Ice a Minneapolis, ora rimosso e in pensione, in un’intervista a Repubblica. «Il mio unico rimpianto – ha dichiarato – è che avremmo dovuto arrestare e cacciare più illegali. È possibile immigrare negli Stati Uniti, ma bisogna farlo nel rispetto delle leggi».

Secondo Bovino l’immigrazione illegale in Europa, è un’emergenza: «Guardate ad esempio la Svezia. Era un paradiso, dove tutti vivevano in sicurezza. Ora è diventata la capitale mondiale degli stupri commessi dagli illegali». Anche «nel vostro paese – ha aggiunto – ci sono troppi immigrati illegali, che fanno del male ai cittadini». La soluzione, a suo parere, sarebbe «la deportazione di massa, come stiamo facendo noi. Non ci sono alternative».

Nessun rimorso sugli omicidi dell’Ice

Bovino, intercettato alla Conservative Political Action Conference (CPAC), in Texas non sembra avere rimorsi per gli omicidi dei due cittadini americani, Renée Good e Alex Pretti, uccisi dai suoi uomini dell’Ice. «I cittadini americani rispettosi della legge non dovrebbero interferire con le attività legali delle forze dell’ordine, impegnate a svolgere un’operazione di ordine pubblico decisa dal presidente degli Stati Uniti», spiega. Ma proprio il suo operato ha spinto l’amministrazione a pressarlo per delle dimissioni. «L’operazione a Minneapolis – dichiara – è stata diversa da quella di Los Angeles perché le interferenze sono state continue. Avevamo le mani legate».