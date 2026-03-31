Inaugurata la sede a Roma, in via in Lucina. Il proprietario è il presidente di Confimprenditori, Stefano Ruvolo

«Quanta bella gente, siamo fortunati» ha detto Roberto Vannacci ai giornalisti all’arrivo davanti alla sede di Futuro Nazionale a Roma, che è stata inaugurata lunedì 30 marzo. «Il buon vino sta nella botte piccola e questa sarà la nostra botte nella capitale», ha aggiunto l’ex leghista, scherzando sulla dimensione della sede del suo nuovo partito che si trova in via in Lucina. Parlando ai cronisti, Vannacci ha spiegato che «sarà una bottega, un laboratorio di cose pratiche, il cuore e la fucina di idee di Futuro Nazionale». Il “padrone di casa” è il presidente di Confimprenditori Stefano Ruvolo, che Vannacci ha ringraziato durante il taglio del nastro. La sede del partito si trova accanto a quella di Forza Italia, sullo stesso pianerottolo dello stabile a pochi passi dalla Camera dei deputati. «Siamo contenti di essere vicini di Forza Italia, – ha commentato Vannacci – ho sempre avuto buoni rapporti con i miei coinquilini o vicini. Un caffè con Tajani o con Marina Berlusconi? Perché no. Una volta faranno il caffè loro, una volta noi».