Ultime notizie Crisi Usa - IranDaniela SantanchèDonald TrumpGoverno Meloni
POLITICAAntonio TajaniForza ItaliaFuturo nazionaleMarina BerlusconiRoberto VannacciRomaVideo

La sede di Futuro Nazionale è sullo stesso pianerottolo di Forza Italia. Vannacci: «Un caffè con Tajani o Marina Berlusconi? Perché no» – Il video

31 Marzo 2026 - 11:27 Francesca Milano
embed
Inaugurata la sede a Roma, in via in Lucina. Il proprietario è il presidente di Confimprenditori, Stefano Ruvolo

«Quanta bella gente, siamo fortunati» ha detto Roberto Vannacci ai giornalisti all’arrivo davanti alla sede di Futuro Nazionale a Roma, che è stata inaugurata lunedì 30 marzo.  «Il buon vino sta nella botte piccola e questa sarà la nostra botte nella capitale», ha aggiunto l’ex leghista, scherzando sulla dimensione della sede del suo nuovo partito che si trova in via in Lucina. Parlando ai cronisti, Vannacci ha spiegato che «sarà una bottega, un laboratorio di cose pratiche, il cuore e la fucina di idee di Futuro Nazionale». Il “padrone di casa” è il presidente di Confimprenditori Stefano Ruvolo, che Vannacci ha ringraziato durante il taglio del nastro. La sede del partito si trova accanto a quella di Forza Italia, sullo stesso pianerottolo dello stabile a pochi passi dalla Camera dei deputati. «Siamo contenti di essere vicini di Forza Italia, – ha commentato Vannacci – ho sempre avuto buoni rapporti con i miei coinquilini o vicini. Un caffè con Tajani o con Marina Berlusconi? Perché no. Una volta faranno il caffè loro, una volta noi». 

Articoli di POLITICA più letti
1.

Controllo in hotel a Roma per Ilaria Salis, in stanza con lei c’era l’assistente Ivan Bonnin: perché il loro rapporto potrebbe essere un problema

2.

Referendum, i sondaggi: hanno vinto i giudici, non il Campo Largo

3.

Tajani e Salvini dopo la botta del referendum: «No elezioni anticipate, avanti fino al 2027». Vertice Lega a Milano, ci sarà anche Zaia

4.

Daniela Santanchè ha un po’ di soldi in più: venduto il 26% della società di famiglia a una impresa romana di cui è azionista la modella albanese Haberi

5.

Vittorio Feltri al curaro su Giorgia Meloni: «reazione scomposta, ora deve votarsi a Sant’Antonio». E sulla Santanché: «a cena con lei pagavo io il conto»

leggi anche
POLITICA

Vannacci su perquisizione Salis: Nessuna solidarietà, è stato fatto un controllo di routine – Il video

Di Redazione
alemanno vannacci futuro nazionale
POLITICA

Il movimento di Gianni Alemanno confluirà in Futuro nazionale: pronto l’asse sovranista con il nuovo partito di Vannacci

Di Bruno Gaetani
roberto vannacci fabrizio corona
POLITICA

Vannacci smentisce Corona: «Un partito con lui? Forse si è confuso con qualcun altro»

Di Alba Romano