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Gli ultimi due ostaggi francesi trattenuti in Iran sono arrivati in Francia dopo 4 anni – Il video

08 Aprile 2026 - 17:07 Olga Colombano
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Dopo quasi quattro anni di detenzione in Iran con accuse di spionaggio, i due insegnanti francesi sono tornatoti in Francia

I francesi Cécile Kohler e Jacques Paris sono arrivati mercoledì 8 aprile in Francia. Sono partiti ieri dall’Iran, dove erano agli arresti domiciliari dopo essere stati detenuti nella prigione di Evin per quasi quattro anni per accuse di spionaggio. Cécile Kohler, un’insegnante di lettere, e Jacques Paris, un insegnante in pensione, erano stati arrestati il 7 maggio 2022, l’ultimo giorno di un viaggio turistico in Iran. Da allora la diplomazia francese si è attivata per ottenere la loro liberazione, un compito reso più complesso dalle recenti tensioni nel Paese, aggravate dalla guerra scoppiata il 28 febbraio. Dopo la visita all’Eliseo i due insegnanti hanno ringraziato i giornalisti e lo Stato Francese per are lottato per la loro liberazione. Jacques Paris ha raccontato:

«Le condizioni di detenzione erano particolarmente dure, cercavano di spezzarci, di toglierci ogni energia. Ma oggi possiamo dirvi che non siamo distrutti. Spiegheremo la nostra esperienza e ci godremo la vita…viva la vita!»

Fonte: Account X dell’Eliseo

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