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Mestre, supplente di italiano taglia una ciocca di capelli a due studentesse di terza media: «Volevo solo farmi capire»

18 Aprile 2026 - 15:47 Alba Romano
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mestre-prof taglia capelli scuola media
mestre-prof taglia capelli scuola media
L'episodio è avvenuto durante un compito in classe nell'istituto Bellini. Avviata un'indagine interna

Una professoressa di una scuola media di Mestre (Venezia) ha tagliato una ciocca di capelli con una forbice a due studentesse. L’episodio, riferito oggi dal Gazzettino, è avvenuto in una classe terza della scuola Bellini. L’insegnante era arrivata in quella classe una ventina di giorni fa, con incarico di supplenza fino alla fine dell’anno scolastico. I genitori degli alunni hanno protestato per quanto accaduto e la scuola ha avviato un’indagine interna, che determinerà gli eventuali provvedimenti a carico della professoressa.

L’episodio in aula davanti a tutti

L’episodio è avvenuto in orario di lezione, davanti a tutti gli studenti. Una studentessa, secondo quanto raccontato, avrebbe fatto una domanda sulla lunghezza del compito richiesto dalla docente: «Professoressa, di quante righe dobbiamo fare questo riassunto?». A quel punto, lei si sarebbe alzata, avrebbe preso un paio di forbici e le avrebbe tagliato una ciocca di capelli. Un’altra alunna si è alzata con gli occhi sbarrati e anche a lei, con il medesimo gesto, l’insegnante le ha preso i capelli e ha tagliato una ciocca.

Il precedente a Roma con le proteste in Iran

L’insegnante avrebbe confermato la dinamica dell’episodio affermando di aver semplicemente «esagerato», ma di aver agito «per farsi comprendere meglio». Un precedente simile si è verificato a Roma, nel 2022, quando un docente di un istituto superiore tagliò una ciocca di capelli a una studentessa durante una discussione sulle proteste in Iran.

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