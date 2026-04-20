Vignale Monferrato, uccisa per strada a coltellate alla gola dall’ex convivente: fermato il killer
L'ennesimo raccapricciante femminicidio in provincia di Alessandria. L'uomo non avrebbe precedenti per reati da codice rosso
Ennesimo, raccapricciante femminicidio, questa volta in provincia di Alessandria. Una donna di 53 anni è stata uccisa a coltellate alla gola per strada a Vignale Monferrato. Il killer sarebbe il suo ex convivente, un uomo di 57 anni al cui carico non risultano secondo i carabinieri denunce per reati pregressi da codice rosso. Sul posto è intervenuto il 118 con l’ambulanza medicalizzata di Casale Monferrato, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso. L’uomo è stato fermato e sarà interrogato. Ora i carabinieri indagano per ricostruire dinamica e movente dell’omicidio.
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