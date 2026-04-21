Madonna lancia un appello: ricompensa a chi le restituisce il costume rubato al Coachella

Il vestito ha per la pop star un valore simbolico importante: lo aveva indossato anche 20 anni fa

Madonna lancia un appello (con ricompensa) per ritrovare alcuni dei suoi abiti di scena scomparsi dopo il Coachella dello scorso weekend. Non semplici costumi, ma pezzi di archivio a cui la cantante è particolarmente legata: «Non sono solo vestiti, fanno parte della mia storia», ha scritto su Instagram.

Gli abiti rubati e il loro valore simbolico

Tra gli oggetti spariti ci sono la giacca viola, il corsetto e l’abito indossati durante l’apparizione a sorpresa sul palco insieme a Sabrina Carpenter, venerdì sera in California. Oltre a questi, sarebbero scomparsi anche altri oggetti provenienti dal suo archivio personale, tutti risalenti allo stesso periodo. La popstar ha chiesto che chiunque li ritrovi contatti il suo team, offrendo una ricompensa per la restituzione.

La richiesta di Madonna su Instagram

Il valore di quei capi non è solo materiale: Madonna li aveva già indossati vent’anni fa, sempre al Coachella. «È come chiudere un cerchio, un momento molto significativo per me», ha detto al pubblico durante l’esibizione, mentre Carpenter la osservava dal palco.

Furto o incidente?

Secondo quanto riferito dalla polizia di Indio al sito TMZ, gli abiti sarebbero stati visti per l’ultima volta intorno all’1:30 di sabato su un carrello da golf all’interno dell’area del festival. Al momento, spiegano le autorità, non ci sono elementi che facciano pensare a un furto intenzionale: l’ipotesi è che possano essere caduti durante il trasporto verso un autobus. Durante lo show, Madonna e Sabrina Carpenter hanno duettato sulle note di Vogue e Like a Prayer. La cantante ha anche presentato in anteprima un brano del suo prossimo album Confessions II, sequel di Confessions on a Dancefloor (2005), in uscita prevista a luglio.