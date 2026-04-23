Il 23enne ucciso con un colpo di pistola a Monserrato

Il ragazzo ha percorso alcuni metri prima di cadere a terra. I carabinieri acquisiscono le immagini delle telecamere

Un ragazzo di 23 anni è stata ucciso durante la notte a Monserrato, nella Città metropolitana di Cagliari. Il giovane, un muratore, è stato raggiunto da un colpo di pistola al petto. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri e un’ambulanza del 118. I medici hanno tentato a lungo di rianimare il muratore, residente a Villacidro, ma non c’è stato nulla da fare. I carabinieri della compagnia di Quartu e i colleghi del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Cagliari hanno avviato le indagini. Tutta l’area è stata transennata per consentire i rilievi tecnici nel tentativo di trovare indizi utili.

Un solo colpo

Il giovane, secondo quanto appreso, è stato freddato da un solo colpo mentre si trovava in un cortile di un palazzo in via Settimio Severo a Monserrato. Ferito, ha percorso alcuni metri poi è caduto a terra esanime. Il delitto è avvenuto poco prima di mezzanotte e 15 minuti orario in cui è arrivata la chiamata al 118. Una telefonata che segnalava un giovane in strada. Sul posto è subito arrivata l’ambulanza medicalizzata. Gli operatori sanitari hanno tentato di rianimare il 23enne ma non c’è stato nulla da fare: il proiettile probabilmente gli ha perforato il cuore.

Gli interrogatori

I carabinieri della Comoagnia di Quartu Sant’Elena e i colleghi del Comando provinciale stanno lavorando per dare un nome e un volto all’assassino o agli assassini del muratore. In queste ore si stanno sentendo i residenti della zona e chi potrebbe aver visto qualche cosa. Intorno alla strada teatro dell’omicidio, infatti, ci sono numerose abitazioni e qualcuno potrebbe aver visto o sentito cosa stava accadendo in strada.

Le telecamere

I carabinieri stanno anche cercando le eventuali telecamere presenti in zona che potrebbero aver ripreso il delitto. Si lavora anche sulle ultime ore di vita del 23enne e sulle sue frequentazioni anche per capire il movente dell’omicidio.