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Si nasconde sotto il letto e fa arrestare il padre, il coraggio di un 12enne che salva la madre: «Pronto, papà picchia la mamma»

27 Aprile 2026 - 22:57 Giovanni Ruggiero
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Auto carabinieri
Auto carabinieri
Tra dicembre e gennaio scorsi, la donna aveva denunciato già due volte il marito, da cui si stava separando. Il figlio aveva tentato di dividerli durante l'ennesima lite, per poi rifugiarsi in camera da letto

A trovare il coraggio di far fermare il padre violento è stato il figlio di 12 anni, che dopo l’ennesima aggressione contro la madre ha afferrato il cellulare, si è infilato sotto il letto e ha composto il 112. È accaduto l’altra sera a Copertino, in provincia di Lecce, dove il ragazzino ha probabilmente evitato che l’ennesina lite degenerasse. Il 12enne, dopo aver tentato anche di mettersi fisicamente fra i genitori per difendere la donna, si è rifugiato in camera e ha raccontato ai militari quello che stava succedendo, chiedendo di intervenire al più presto.

Cosa hanno trovato i carabinieri arrivati nell’abitazione di Copertino

Quando le pattuglie sono arrivate sul posto, l’uomo aveva ancora con sé il telefono della moglie, sottratto poco prima con la forza al culmine dello scontro. La donna, assistita dal suo legale di fiducia, è stata accompagnata in caserma e lì ha formalizzato una nuova denuncia nei confronti del marito, da cui è in corso di separazione. Al momento, nei confronti dell’uomo non sarebbero stati presi provvedimenti. La sua posizione è al vaglio della procura.

I precedenti: le altre denunce della donna contro il marito

Quello dell’altra sera, in realtà, non è il primo capitolo di una storia di violenza domestica che la donna porta avanti da mesi. Lo scorso dicembre aveva già presentato una prima querela, salvo poi decidere di ritirarla. A gennaio un secondo episodio, questa volta in strada, l’aveva convinta a tornare dai carabinieri per sporgere nuovamente denuncia. Adesso, dopo l’aggressione che ha spinto il figlio 12enne a chiamare il numero di emergenza, è arrivata la terza querela.

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