Ultime notizie Alex ZanardiCrisi Usa - IranDelitto di GarlascoGlobal Sumud FlotillaNicole Minetti
ATTUALITÀAntitrustDeliverooRider

Perché l’Antritust ha aperto un’istruttoria su Glovo e Deliveroo

06 Maggio 2026 - 23:24 Matteo Revellino
sciopero rider deliveroo verbania
sciopero rider deliveroo verbania
Secondo l'autorità, le aziende avrebbero comunicato «un’immagine aziendale fondata sul rispetto di standard etici e di responsabilità sociale che non corrisponderebbe al vero». Le risposte delle aziende
Google Preferred Site

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust) ha avviato un’istruttoria nei confronti di alcune società del gruppo Glovo (Glovoapp23, Foodinho, Glovo Infrastructure Services Italy) e di Deliveroo. Come si legge nel comunicato, nel mirino ci sono «possibili condotte illecite nell’attività relativa all’offerta di servizi di consegna a domicilio di prodotti alimentari». Secondo l’Antitrust le aziende avrebbero comunicato «informazioni ingannevoli riguardo al loro impegno etico e alla loro responsabilità sociale verso i rider». La comunicazione è arrivata alle società nella mattinata di mercoledì 6 maggio.

Antitrust: «Immagine aziendale non vera»

Nella nota dell’Antitrust viene specificato che le società avrebbero messo in evidenza «un’immagine aziendale fondata sul rispetto di standard etici e di responsabilità sociale che non corrisponderebbe al vero» nelle comunicazioni rivolte ai consumatori. In particolare, spiega l’autorità, questo è avvenuto in merito alle condizioni di lavoro e il rispetto della legalità nella gestione dei rider, con riferimento anche al modello operativo e all’algoritmo utilizzato dalle due società. Ieri sono iniziate le perquisizioni: ispezionate le sedi delle società Foodinho, Glovo Infrastructure Services Italy e Deliveroo Italy sono

Glovo e Deliveroo: «Operiamo nel rispetto della legge»

Le risposte delle aziende coinvolte non si sono fatte attendere. «Rispettiamo elevati interni e operiamo con la massima attenzione al rispetto delle normative. Siamo certi di essere pienamente conformi a tutte le leggi e i regolamenti, e continuiamo a mantenere il nostro impegno verso i più alti principi di etica e professionalità. Poiché l’indagine è ancora in corso, al momento non rilasceremo ulteriori dettagli», fa sapere Glovo attraverso una nota. Si unisce anche Deliveroo: «Continueremo a interagire in modo trasparente con tutte le autorità competenti per dimostrare che operiamo in modo responsabile e nel rispetto della legge».

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Garlasco, perché i pm sentono Marco Poggi e le Cappa: Sempio, i video di Chiara, la password

2.

Una dei bimbi della famiglia nel bosco è ricoverata in ospedale. La Lega: «Situazione grave, non escludiamo un’iniziativa giuridica»

3.

Pietracatella, il cerchio si stringe: sospetti su 4 o 5 persone per la morte di madre e figlia avvelenate con la ricina. Chi c’è nel mirino degli inquirenti

4.

Garlasco, la chat sul forum dei seduttori: «Chi vi attizza?». E Sempio risponde: «La Meloni»

5.

Uruguay, l’indagine sull’adozione di Nicole Minetti. Quello che non torna nella versione di Cipriani

leggi anche
mbappe-cessione-real-madrid
SPORT

«Mbappé Fuera!», perché i tifosi del Real Madrid stanno chiedendo la cessione del francese? La possibile rottura con i Blancos

Di Matteo Revellino
no moschea striscioni lega
POLITICA

Striscioni “No Moschea” della Lega rimossi dagli autobus a Venezia e Mestre. Il presidente della Comunità Islamica: «Messaggi discriminatori» – L’Intervista

Di Roberta Brodini
prezzi-pannelli-solari-rincari-cina-2026
SOSTENIBILITÀ

Pannelli solari, la stretta della Cina fa salire i prezzi: cosa cambia per le famiglie e perché può essere la fine di un’era

Di Gianluca Brambilla
sempio-poggi-interrogatori
ATTUALITÀ

Garlasco: Sempio 4 ore in procura, ma non risponde ai pm. Marco Poggi lo difende: «Mai visti con Andrea i video intimi di mia sorella»

Di Alba Romano
Venduta per 8,5 milioni la villa in cui morì Matthew Perry
CULTURA & SPETTACOLO

All’asta una serie di cimeli appartenuti a Matthew Perry. L’iniziativa per combattere lo stigma delle dipendenze

Di Gabriele Fazio