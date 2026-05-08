«A Gaza la fame è usata come arma contro donne e bambini», la denuncia di Msf sulla malnutrizione

Alti tassi di prematurità e mortalità neonatale tra i figli di madri malnutrite secondo nuovi dati di Medici Senza Frontiere: «La crisi è interamente artificiale»

Lo sguardo del mondo è rivolto altrove, ma a Gaza si continua a morire. E a pagarne di più le conseguenze, come in ogni guerra, sono i bambini e le loro madri. I neonati nati tra giugno 2025 e gennaio 2026 da donne che hanno sofferto di malnutrizione durante la gravidanza mostrano condizioni di salute particolarmente critiche. Circa il 90% è nato prematuro e l’84% con basso peso alla nascita. In più la mortalità neonatale risulta inoltre circa doppia rispetto ai neonati nati da madri non malnutrite. Sono i dati raccolti da Medici Senza Frontiere in quattro strutture sanitarie della Striscia di Gaza, che l’organizzazione collega alle difficoltà di accesso a beni essenziali, all’insicurezza diffusa e ai danni alle infrastrutture civili e sanitarie registrati nel contesto del conflitto.

Condizioni sanitarie e accesso alle cure

Secondo il report, la malnutrizione riguarda in modo significativo anche donne in gravidanza e in allattamento. Tra le 201 madri analizzate nei reparti neonatali tra metà 2025 e inizio 2026, oltre la metà ha sofferto di carenze nutrizionali durante la gravidanza e circa un quarto risultava ancora malnutrita al momento del parto. Il quadro è aggravato da un accesso limitato a cibo, acqua potabile e assistenza sanitaria. Le équipe mediche segnalano difficoltà nella continuità delle cure pediatriche e frequenti interruzioni dei trattamenti nutrizionali per neonati e lattanti, spesso legate a sfollamenti, insicurezza o impossibilità logistiche di raggiungere le strutture sanitarie.

Impatto sui neonati e sulle famiglie

Oltre ai dati di nascita, gli operatori sanitari riportano un aumento di complicazioni nei primi mesi di vita, tra cui ritardi nella crescita e problemi di sviluppo. In diversi casi i neonati necessitano di ricoveri ripetuti o di trattamenti nutrizionali prolungati. Un programma ambulatoriale seguito da Msf ha coinvolto 513 neonati sotto i sei mesi: circa il 91% risultava a rischio di ritardi della crescita. Tra i bambini usciti dal programma, solo il 48% ha completato con successo il trattamento, mentre il 7% è deceduto e circa un terzo ha interrotto le cure, principalmente per sfollamenti o insicurezza. Le testimonianze raccolte descrivono una situazione di forte precarietà. Le famiglie riferiscono accesso irregolare al cibo, forte dipendenza dagli aiuti umanitari e difficoltà nel reperire beni essenziali come latte artificiale, pannolini e alimenti di base. «Mio figlio più piccolo è morto a 5 mesi a causa di una grave malnutrizione», racconta Mona, una donna di 23 anni curata da Msf. «Anche io ho sofferto di malnutrizione durante la gravidanza e ho avuto problemi di diarrea e debolezza. Vivo in una casa parzialmente distrutta. Mio marito era un pescatore con una piccola barca, che i bombardamenti israeliani hanno distrutto. Non abbiamo un reddito fisso». In molti casi, l’assenza di reddito stabile e la distruzione delle attività lavorative aggravano ulteriormente la situazione.

Il contesto umanitario

Il quadro si inserisce in una crisi umanitaria definita dagli operatori sanitari come estremamente grave, caratterizzata da distruzione diffusa delle infrastrutture, sfollamenti continui e forte pressione sul sistema sanitario. Secondo Msf, la combinazione di restrizioni agli aiuti, riduzione delle risorse disponibili e instabilità ha contribuito a un peggioramento significativo dello stato nutrizionale della popolazione più vulnerabile, in particolare donne in gravidanza e bambini sotto i sei mesi. «La guerra ha distrutto tutti – racconta Samar Abu Mustafa, donna di 32 anni -. Nei primi mesi di gravidanza mi è stata diagnosticata la malnutrizione. Il bambino ora ha tre mesi e non so come farò a procurarmi pannolini e latte, né come darò da mangiare alle mie altre figlie».