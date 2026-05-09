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Oss spiava e filmava le pazienti dell’Asl di Lecce, la scoperta dei colleghi e i video sul suo cellulare: sospeso dal lavoro

09 Maggio 2026 - 19:19 Ygnazia Cigna
lecce oss filmava pazienti
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L'uomo avrebbe utilizzato il proprio smartphone per riprendere il monitor collegato alle telecamere interne: la ricostruzione
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Un operatore sociosanitario (Oss) di 67 anni è finito al centro di un’indagine della procura di Lecce con l’accusa di aver spiato e filmato le pazienti del Ser.D dell’Asl, all’interno dei bagni della struttura. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe utilizzato il proprio smartphone per riprendere il monitor collegato alle telecamere interne, poste lì dalla struttura esclusivamente per verificare la regolarità della raccolta dei campioni di urina per i test tossicologici.

Le foto e i video trovati a casa

L’indagine ha portato a galla un meccanismo che andava avanti da tempo. Stando all’accusa, l’operatore si sarebbe appostato più volte davanti agli schermi della sala controllo e, mentre le donne erano convinte di trovarsi in un ambiente protetto, catturava immagini della loro intimità. Nel suo telefono, i carabinieri hanno trovato un database con 97 fotografie e un video che ritraggono diverse pazienti del servizio sanitario.

La scoperta dei colleghi

A fermare l’oss sono stati i suoi stessi colleghi. Lo scorso agosto, un infermiere e una guardia giurata, insospettiti dal suo comportamento furtivo davanti ai monitor, hanno segnalato il caso ai superiori. Il sospetto è diventato quasi certezza il 25 agosto, quando l’uomo è stato colto sul fatto proprio mentre puntava l’obiettivo del cellulare verso lo schermo. Con il sequestro dei dispositivi elettronici, la posizione del 67enne si è pesantemente aggravata. Oltre alle immagini rubate in ospedale, gli investigatori hanno trovato nel suo computer materiale dal contenuto sessuale che coinvolgerebbe soggetti minorenni.

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Le accuse

Alla luce di questi fatti, la procura di Lecce ha formalizzato le accuse di interferenze illecite nella vita privata e detenzione di materiale pedopornografico. L’Asl di Lecce sospeso dal servizio il dipendente. Il pm Alessandro Prontera ha chiesto il rinvio a giudizio per l’uomo.

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