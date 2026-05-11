Scompare con i figli in Friuli: trovate due lettere di Sonia Bottacchiari a casa del padre. «Si pensa al suicidio» – Il video

Le avrebbe individuate il padre della donna scomparsa con l'inviato di SkyTg24 Flavio Isernia. Continuano le ricerche della 49enne e dei ragazzi di 16 e 14 anni. Le indiscrezioni del Tgr Fvg dalla procura

Sonia Bottacchiari, la 49enne scomparsa dal 20 aprile insieme ai suoi due figli di 16 e 14 anni, aveva lasciato due lettere al padre. Un aspetto che getta un’ombra sull’intera vicenda.

La prima lettera è stata trovata dal padre di lei, nella sua abitazione. A individuarla con l’uomo l’inviato di SkyTg24 Flavio Isernia. Dallo scritto, di cui sono stati avvisati i carabinieri, emerge una «situazione di sofferenza e inquietudine», precisano dalla emittente. La donna il 20 è partita insieme ai figli e ai 4 cani da Castell’Arquato, nel Piacentino, in direzione Friuli. Nei giorni scorsi è stata trovata l’auto, a Tarcento (Udine) ma da giorni il gruppo non dà più sue notizie. Dal Tgr Rai del Fvg invece, si apprende, dalla Procuratrice capo di Piacenza, Grazia Pradella che ci sarebbero due lettere diverse. «Una indirizzata ai figli, l’altra in cui Sonia Bottacchiari fa osservazioni sulla propria vita. Sono state trovate in casa del padre di lei, nonno dei ragazzi, Riccardo Bottacchiari. Fanno pensare a una volontà suicidaria». La Procuratrice ha riferito sempre la Tgr Fvg ha sottolineato «l’estrema delicatezza di un momento in cui è necessario mantenere assoluto riserbo nel rispetto delle indagini in corso». Le lettere, ha confermato Pradella, sono state trovate dall’inviato di Sky Tg24 e sono già state acquisite.

L’inchiesta per sequestro di persona

La procura di Piacenza ora indaga per sequestro di persona. La modifica del capo di imputazione, che inizialmente era limitato alla sottrazione di minori, non è una semplice formalità ma una mossa strategica per dare maggiore impulso alle indagini.

La segnalazione dell’escursionista e l’aumento del raggio di ricerche

Tra le segnalazioni fatte emerge, come quella più plausibile, quella di un escursionista che è certo di aver incontrato la donna e i ragazzi (con i 4 cani) in una zona di montagna sempre in Friuli. Le ricerche che agli inizi interessavano il raggio di 20 km intorno al ritrovamento dell’auto a Tarcento, ora si allargano ulteriormente di altri 20 km.