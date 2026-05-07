Il giallo della madre sparita con due figli in vacanza, l’auto ritrovata e la denuncia del marito: così sono svaniti nel nulla da 17 giorni

Il rientro a Castell’Arquato, in provincia di Piacenza, dove vivono, era previsto per venerdì 24 aprile, ma già da lunedì 20 aprile i cellulari della donna e dei due ragazzi adolescenti risultano irraggiungibili

Di Sonia Bottacchiari, partita insieme ai due figli adolescenti di 14 e 16 anni e ai loro quattro cani, non si hanno più notizie da 17 giorni. La donna aveva spiegato all’ex marito di voler trascorrere qualche giorno di vacanza con i ragazzi in Friuli-Venezia Giulia. «Sapevo che sarebbero partiti verso il Friuli», ha raccontato Yuri Groppi in un’intervista alla Gazzetta di Parma. Il rientro era previsto per venerdì 24 aprile, ma già da lunedì 20 aprile i cellulari della donna e dei due ragazzi risultano irraggiungibili. La Chevrolet con cui avevano lasciato Castell’Arquato, in provincia di Piacenza, dove vivono, è stata ritrovata mercoledì a Tarcento, a pochi chilometri dal confine con la Slovenia.

La denuncia

La denuncia di scomparsa è stata presentata ai carabinieri di Castell’Arquato, competenti per territorio, che hanno avviato il coordinamento con le autorità friulane, la Prefettura di Udine e le forze slovene. Secondo quanto riferito dai familiari, in auto erano state caricate alcune tende e la donna aveva indicato un campeggio come destinazione del viaggio. Tuttavia, come spiegato da Groppi al quotidiano Libertà, «la struttura ha confermato di non aver mai visto Sonia e i ragazzi e di non aver ricevuto alcuna prenotazione».

Il ritrovamento dell’auto

Quando la vettura è stata ritrovata, all’interno non c’erano più le tende. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è quella che la vacanza possa essere proseguita a bordo di un altro mezzo nelle zone montane del Friuli. Un’ipotesi che però lascia dubbi ai familiari, anche perché la donna avrebbe dovuto rientrare al lavoro e i figli tornare a scuola. Nel frattempo a Tarcento, come riferisce il Corriere della Sera è stato allestito un campo operativo per coordinare le ricerche. L’ultima cella telefonica agganciata dai dispositivi della famiglia risulta localizzata proprio in Friuli. Alle operazioni partecipano carabinieri, vigili del fuoco – supportati dall’elicottero Drago decollato da Venezia e dal reparto droni – volontari della Protezione civile e tecnici del Soccorso Alpino. Le ricerche si stanno concentrando anche nelle aree più impervie della zona, considerando la passione della donna per l’arrampicata.

Foto copertina: FACEBOOK / YURI GROPPI