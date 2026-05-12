Jannik Sinner oggi contro Andrea Pellegrino, derby azzurro agli Internazionali di Roma: a che ora giocano, il precedente e dove vederlo in chiaro

Derby azzurro tra il numero uno al mondo e la sorpresa di questo torneo, partito dalle qualificazioni. La partita alle 15 sul Centrale

Sarà un derby azzurro l’ottavo di finale che andrà in scena sul Centrale del Foro Italico tra il numero uno al mondo, Jannik Sinner, e la rivelazione del torneo, Andrea Pellegrino. Il numero 155 del ranking, infatti, è stato bravissimo a passare le qualificazioni e centrare per la prima volta in carriera gli ottavi di finale di un evento così prestigioso, battendo Gaston, Landaluce, Nardi, Fils e, al terzo turno, lo statunitense Tiafoe (n.25 Atp). Sinner arriva alla partita dopo essersi sbarazzato ieri, 11 maggio, dell’australiano Popyrin in due set (6-2, 6-0) e, in precedenza, dell’austriaco Ofner.

L’unico precedente in un torneo giovanile nel 2019

Non sarà una prima volta, ma è come se lo fosse. Sinner e Pellegrino si sono già incrociati nelle loro carriere, ma nel 2019. Era la finale di un torneo giovanile, il Future M25 di Santa Margherita di Pula, in Sardegna. Vinse agilmente un giovane Sinner, 6-1 6-1.

Sinner-Pellegrino, quando si gioca e dove vedere il match in tv e streaming

L’appuntamento è per il 12 maggio nel Centrale del Foro Italico, non prima delle 15 italiane. La diretta televisiva è affidata ai canali Sky Sport, con copertura in chiaro su Tv8, che da quest’anno trasmette un incontro al giorno per il torneo maschile sul digitale terrestre. Per il torneo femminile invece tutte le partite sono in chiaro su Supertennis. Per lo streaming le opzioni sono SkyGo, NOW, Tennis Tv e la piattaforma web di Tv8.