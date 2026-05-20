Giorgia Meloni e le caramelle regalate da Modi, la serata al Colosseo e le risate tra i due: così cavalcano il trend social «Melodi» – Il video

Meloni rafforza la partnership con l’India: siglato a Roma un partenariato speciale su difesa e tecnologia per raddoppiare l'interscambio commerciale entro il 2029. L'intesa economica e politica è stata accompagnata da un video virale in cui i due leader scherzano sul soprannome social "Melodi”.

A giocarci ormai sono anche loro: Giorgia Meloni e il premier indiano Narendra Modi, per i social indiani «Melodi». L’ultima occasione per cavalcare la finta relazione affettiva tra i due leader di governo è stata la visita del premier indiano a Roma, immortalata in alcuni momenti iconici anche sui canali social della premier italiana. Come il video in cui i due, con sguardo complice e divertito, condividono una confezione di caramelle mou a marca Melody. Un regalo arrivato proprio dall’India per mano di Modi, che Meloni sembra aver accettato con entusiasmo. E non è mancata neanche una serata romantica, con lo sfondo unico del Colosseo a fare da cornice per una visita riservatissima e blindata.

Thank you for the gift pic.twitter.com/7ePxbJwPbA — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 20, 2026

La nascita di Melodi

L’intesa fra i due capi di governo scatena meme e ironie almeno dal G20 del 2023 proprio in India, quando Meloni e Modi sono stati fotografati per la prima volta insieme in atteggiamenti molto amichevoli. Nel corso del tempo i social sono esplosi – soprattutto in India – immaginando una presunta relazione romantica fra i due, che mostrerebbero un’intesa maggiore rispetto a quella che normalmente si crea fra due capi di governo.

La cooperazione bilaterale

Il bilaterale svoltosi a Villa Pamphilj, a Roma, è stato centrato sul rafforzamento del rapporto strategico tra Italia e India, che i due leader hanno definito un “partenariato strategico speciale”. I colloqui hanno riguardato soprattutto cooperazione economica, difesa, infrastrutture, trasporti marittimi, agricoltura, energia e minerali critici, ma anche tecnologia e innovazione, con particolare attenzione all’intelligenza artificiale, che Meloni ha detto di voler sviluppare in modo «responsabile e centrato sull’uomo». È stato inoltre confermato l’obiettivo di portare gli scambi commerciali bilaterali a 20 miliardi di euro entro il 2029.

I due governi hanno poi annunciato l’Anno della Cultura e del Turismo Italia-India nel 2027 e nuovi accordi sulla mobilità dei lavoratori, compresi gli infermieri indiani in Italia. Sul piano internazionale, Meloni e Modi hanno ribadito il sostegno al dialogo diplomatico per le crisi globali, dall’Iran alla lotta contro il terrorismo, sottolineando anche la collaborazione su sicurezza marittima, logistica e blue economy.