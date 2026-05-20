Flotilla, gli attivisti in prigione dopo l’assalto di Ben Gvir: «Espulsione in 24 ore». Il deputato M5S Carotenuto via da Israele stasera – La diretta
Dopo il video con cui il ministro di ultradestra Itamar Ben Gvir ha umiliato in mondovisione i membri della Flotilla, crescono lo sgomento e le pressioni internazionali perché si arrivi quanto prima alla liberazione delle decine di attivisti trattenuti in Israele. Il premier Benjamin Netanyahu ha preso le distanze dalla provocazione di Ben Gvir, pur specificando che «Israele ha tutto il diritto di impedire alle flottiglie provocatorie di sostenitori del terrorismo di Hamas di entrare nelle nostre acque territoriali e raggiungere Gaza». E ha aggiunto di aver dato istruzione alle autorità competenti di «espellere i provocatori il prima possibile». Ora si attende di capire in che tempi e modi l’ordine verrà eseguito.
In copertina: Il deputato M5s Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani a bordo della Flotilla nei giorni scorsi
Gli attivisti verso la prigione di Ktziot: «Da lì saranno espulsi»
Gli attivisti della Flotilla saranno trasferiti questa sera alla prigione di Ktziot nel deserto del Negev. Lì domattina inizieranno le visite dei rappresentanti consolari dei vari Paesi di provenienza, che saranno consentite fino alle 15 di giovedì, per via della festività di Shavuot che inizia domani sera. Lo apprende l’Ansa da fonti diplomatiche. Le autorità intendono espellere nell’immediato chiunque accetti l’espulsione volontaria, mentre per chi non firma verrà applicata la procedura di espulsione coatta nel giro di 24 ore. A marzo Israele ha promulgato una legge per ridurre da 3 giorni a 24 ore il lasso di tempo necessario per la procedura.
Flotilla, Mantovani e Carotenuto lasceranno Israele stasera
Il deputato M5s Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani lasceranno Israele nella tarda serata di oggi e il loro arrivo in Italia è previsto per domani mattina. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando con i giornalisti a Villa Doria Pamphilj, sede dell’incontro bilaterale fra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il primo ministro indiano Narendra Modi.