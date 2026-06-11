Uccide il padre a martellate, cosparge il corpo di benzina e gli dà fuoco: arrestato un 47enne nel Milanese. La madre: «Sono sconvolta»

Nel 2017 era stato condannato per «omicidio preterintenzionale» e gli erano stati inflitti 5 anni in un Rems perché giudicato incapace di intendere e volere

Prende il padre a martellate, poi gli dà fuoco. Un uomo di 47 anni, con precedenti per omicidio e affetto da disturbi psichici, è stato arrestato giovedì 11 giugno a Cinisello Balsamo, nel Milanese. L’accusa nei suoi confronti è di «omicidio aggravato». Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe aggredito il 73enne colpendolo con un martello e successivamente gli avrebbe dato fuoco dopo averlo cosparso di liquido infiammabile. Il 47enne è attualmente ricoverato nel reparto di psichiatria di un ospedale, sotto sorveglianza dei carabinieri. Dalle prime informazioni risulta che fosse seguito da un Centro psicosociale.

Il precedente nel 2017

Raffaele Arena, questo il nome del 47enne, aveva alle spalle un «omicidio preterintenzionale». Nel 2017, davanti a un bar aveva colpito un anziano che era caduto battendo la testa ed è poi morto 15 giorni dopo in ospedale. Per il delitto gli erano stati inflitti cinque anni di Rems (gli ex ospedali psichiatrici giudiziari) in quanto ritenuto incapace di intendere e di volere. Rosanna Saputo, mamma di Arena, che da tempo si era separata dalla vittima, non si dà pace: «Sembrava stare meglio, non so cosa sia successo».