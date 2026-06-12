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Problema tecnico sull’aereo di papa Leone, re Felipe gli mette a disposizione il suo jet per tornare a Roma – Il video

12 Giugno 2026 - 18:56 Alba Romano
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Il Pontefice, che ha atteso la risoluzione del problema nella sala Vip dell’aeroporto, farà rientro nella Capitale a bordo dell’aereo del Re di Spagna. La delegazione vaticana e i giornalisti, invece, rientreranno con un altro velivolo messo a disposizione da Iberia
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«Papa Leone farà rientro a Roma con l’aereo del re di Spagna, offerto gentilmente da Sua Maestà». Lo fa sapere la sala stampa della Santa Sede sottolineando che l’aereo decollerà attorno alle ore 18:00 (ora locale) e sarà a Roma per le 23:00 (ora di Roma) circa. Mentre il personale della Santa Sede e i giornalisti faranno ritorno nelle prossime ore con un altro velivolo messo a disposizione da Iberia. Il cambio di programma è stato causato da un guasto tecnico che ha ritardato il volo Iberia previsto da Tenerife a Roma, al termine della visita apostolica nelle Isole Canarie. Il problema si è verificato quando l’aeromobile era già pronto al decollo. Il comandante aveva inizialmente spiegato il ritardo con forti raffiche di vento nell’area aeroportuale, ma successivamente è stato necessario far sbarcare i passeggeri per consentire la gestione dell’inconveniente.

Re Felipe scorta il Pontefice nella sala vip

Papa Leone ha atteso la risoluzione del problema nella sala Vip della base aerea di Tenerife. Era stato accompagnato direttamente dal sovrano di Spagna, che, dopo essersi congedato dal Pontefice, era risalito a bordo del velivolo per invitarlo personalmente a scendere. L’inconveniente si è verificato proprio mentre il ministro degli Esteri vaticano, monsignor Paul Richard Gallagher, si stava dirigendo verso l’area riservata ai giornalisti per un saluto finale.

Foto copertina: ANSA/VATICAN MEDIA | L’incontro bilaterale tra Papa Leone XIV e il re Felipe VI nella sala delle autorità dell’aeroporto di Tenerife, 12 giugno 2026

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