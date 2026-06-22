Caldo, 40 gradi e oltre fino a fine giugno: l’ondata di calore investe l’Europa dall’Italia alla Germania

Quando durerà questo caldo? È la domanda che si stanno facendo tutti. La risposta è: per tutto il mese

La forte ondata di calore dovuta all’anticiclone subtropicale sta portando in Europa un regime climatico davvero anomalo e i meteorologi confermano che il caldo di questi giorni potrebbe addirittura battere i picchi raggiunti nel 2003.

Più che il picco record di temperatura, quello che preoccupa di più è soprattutto la durata dell’ondata subtropicale. Perché che faccia caldo lo sappiamo tutti, ma per quanto tempo farà così caldo è la domanda che tutti si stanno facendo in queste ore. La risposta è che l’intensa ondata di caldo ci accompagnerà sicuramente per l’intera settimana, ma si teme possa prolunagrsi fino a fine mese, mantenendo temperature ben al di sopra della media del periodo.

Che settimana vivremo in Italia

Nei prossimi giorni le temperature toccheranno i 38-39°C, soprattutto nelle pianure del Nord e su tutte le regioni tirreniche. A Milano, Firenze e Roma si verificheranno le cosiddette “isole di calore”. Ma secondo gli esperti il vero disagio si avvertirà dopo il tramonto: i termometri faranno fatica a scendere sotto la soglia dei 24-25°C, impedendo il naturale raffreddamento del corpo e peggiorando la qualità del sonno. Il caldo estremo, che porta con sé una maggiore evaporazione dai mari, potrà innescare violenti temporali sulle Alpi e nelle zone interne del Centro Italia.

L’Italia però non sarà il Paese più colpito, infatti Francia e Germania registrano le anomalie più pesanti, con temperature da record e possibili picchi massimi fino a 40°C.

Il record della Francia

In Francia, le temperature notturne in città come Tours, Poitiers o Bourges hanno già raggiunto livelli mai misurati. Le temperature arriveranno a un picco di 43 °C nei territori più a Ovest del Paese. Ben 49 dipartimenti sono in allerta rossa, e altri 40 in allerta arancione, il che corrisponde a un 90% della popolazione francese esposta a temperature estreme ed eccezionali. Inoltre, nel suo ultimo bollettino, Météo-France ha annunciato una possibile estensione della vigilanza rossa, martedì, sui dipartimenti attualmente in arancione.

La Germania alle prese con il caldo

Secondo il servizio meteorologico tedesco (DWD), nella Germania occidentale e sud-occidentale le temperature si aggireranno attorno ai 38 gradi, e potrebbero raggiungere localmente il livello dei 40 gradi.

Allarme nel Regno Unito

Si aggrava l’allarme per il caldo anche in Gran Bretagna, dove è scattata l’allerta rossa fino a giovedì. Il Met Office ha elevato da arancione a rosso il livello di allerta per le giornate di mercoledì e giovedì, per alcune aree dell’Inghilterra e del Galles. Le massime, già balzate oltre quota 30 dal weekend a Londra e in altre contee inglesi meridionali, potrebbero sfiorare fra un paio di giorni la soglia (rarissima sull’isola) dei 40.

I rischi per la salute

Il caldo record che sta investendo in questi giorni l’Italia, con alcune città che registrano temperature superiori anche di 10 gradi rispetto la media stagionale, rappresenta un serio pericolo per la salute. «Temperature eccessivamente elevate possono provocare disturbi lievi come crampi, svenimenti, edemi, ma anche problemi gravi», spiega Alessandro Miani, presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima).