Il video del ragazzo palestinese di 14 anni ucciso dagli agenti israeliani è reale, ma è tagliato

La scena risale al 5 febbraio 2024 e la versione integrale mostra un tentativo di accoltellamento prima degli spari, omesso dalla clip che gira

Circola un video che, secondo la narrazione che lo accompagna, mostrerebbe l’uccisione deliberata e non provocata di un ragazzo palestinese di 14 anni da parte delle forze israeliane. Nelle immagini si vede un giovane che si allontana da alcuni agenti, i quali gli sparano mentre fugge. Il video è autentico, ma è stato tagliato rimuovendo il contesto. Le riprese risalgono al 5 febbraio 2024 e la versione integrale mostra il ragazzo avvicinarsi a un agente, per poi aggredirlo prima di essere raggiunto dai colpi.

Il contenuto sotto analisi

La clip dura pochi secondi e mostra soltanto la parte finale di una scena più lunga. Si vede il ragazzo che corre via dagli agenti mentre questi aprono il fuoco. Nei post si parla di un «assassinio» e usa toni di propaganda: «Terroristi sionisti KILLsraeliani delle Forze di OFFESA KILLsraeliane hanno ASSASSINATO un ragazzo palestinese di 14 anni. Dobbiamo far diventare virale questo video. Condividetelo».

Il video è tagliato, ecco cosa mostra la versione integrale

Il filmato completo è stato diffuso dalla polizia israeliana il giorno stesso ed è stato ripreso dalla stampa dell’epoca.

Dal video è possibile osservare il ragazzo che si avvicina a un agente che lo ferma per un controllo. Il giovane, mentre viene perquisito, estrae un oggetto, probabilmente un coltello, con il quale tenta di colpire l’agente. I colleghi di quest’ultimo, notando l’aggressione, si avvicinano verso i due puntando le armi, per poi sparare contro il ragazzo mentre cercava di fuggire. La clip virale, invece, comincia dalla fuga, tagliando tutto ciò che viene prima.

Il punto decisivo è che a vedere il coltello nel filmato non è solo la versione della polizia. Anche l’OCHA, l’ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari, riferisce che il video mostra il ragazzo estrarre un coltello per colpire un agente che lo aveva fermato, prima che gli sparassero.

Conclusioni

La clip che circola è reale, ma privata della sua parte iniziale che ricostruisce i fatti completi.

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