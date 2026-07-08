Il cardinale denunciato da 5 donne si dimette, i guai di Cristobal Lopez Romero che stava per diventare Papa: le accuse sugli approcci sessuali

Era stato papa Francesco a farlo cardinale, il suo nome era spesso circolato durante l'ultimo Conclave che ha portato all'elezione di Leone XIV. Chi è Cristobal Lopez Romero e cosa è emerso da un'inchiesta di France Press

Il cardinale Cristobal Lopez Romero, arcivescovo di Rabat, ha annunciato le proprie dimissioni temporanee dopo che cinque donne lo hanno accusato di una sostanziale condotta sessuale inappropriata. Il porporato, spagnolo di origine ma da anni alla guida della diocesi marocchina, resterà lontano dagli incarichi pubblici fino a quando il Vaticano non avrà fatto chiarezza sulla vicenda. Il religioso, 74enne e appartenente all’ordine salesiano, respinge tutte le accuse mosse nei suoi confronti.

Cosa ha rivelato l’inchiesta dell’Afp sul cardinale

A far esplodere il caso è stata un’inchiesta dell’Afp, che ha raccolto la testimonianza diretta di una donna e ha visionato anche una dichiarazione scritta presentata da un’altra presunta vittima alla Nunziatura Apostolica di Rabat, la sede diplomatica del Vaticano nella capitale marocchina. Secondo il racconto raccolto dall’agenzia, la donna sarebbe riuscita a sottrarsi a un approccio giudicato inappropriato, anche se non senza difficoltà. Una fonte interna alla diocesi ha poi riferito all’Afp di essere venuta a conoscenza di almeno altre tre segnalazioni relative a “episodi analoghi”.

Come ha reagito il cardinale Lopez Romero

A dare notizia della sospensione è stato lo stesso López Romero, con un comunicato ripreso dai media vaticani. Nel testo il cardinale scrive: «Al termine di un anno pastorale fruttuoso, la nostra Chiesa di Rabat si trova ad affrontare un evento difficile. Sono accusato di comportamento inappropriato nei confronti di donne adulte». Il porporato conferma che è stata avviata un’indagine preliminare, ora “nelle mani della Chiesa Cattolica Romana”, e assicura piena collaborazione. Proprio per non intralciare gli accertamenti, ha deciso di fare un passo indietro: «Mi asterrò dal presiedere celebrazioni pubbliche e dal partecipare ad attività pastorali».

Il messaggio ai fedeli della diocesi di Rabat

Nello stesso comunicato l’arcivescovo si rivolge direttamente alla sua comunità: «Confido nella vostra comprensione», scrive, aggiungendo che «questo evento è fonte di turbamento per tutti noi». López Romero si dice consapevole delle difficoltà provocate dalla vicenda e dei dubbi legittimi che può generare, perciò ha deciso di parlare loro direttamente.

Chi è López Romero, il cardinale che poteva diventare Papa

Nato in Spagna ma con una lunga parentesi in America Latina, López Romero era stato l’anfitrione di Papa Francesco durante il viaggio apostolico in Marocco nel marzo 2019. Pochi mesi dopo, nell’ottobre dello stesso anno, Bergoglio lo aveva elevato al cardinalato. Il suo profilo, europeo per nascita ma con esperienza pastorale su più continenti, lo aveva reso uno dei nomi circolati nel toto-Papa in vista del conclave di maggio 2025, quello che ha poi eletto Leone XIV. Nei giorni che precedettero la votazione, lo stesso cardinale scherzava con i cronisti citando il celebre proverbio secondo cui «chi entra Papa esce cardinale».