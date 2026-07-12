Diciannovenne accoltellato a Crema, muore in ospedale: l’aggressione nel parcheggio di un supermercato. Il sindaco: «Servono più agenti»

Raggiunto da diversi fendenti al torace, è morto in ospedale. Al momento non si conoscono né il movente dell'agguato né l'identità dell'aggressore. Indagini in corso

Un 19enne egiziano è stato accoltellato nella notte a Crema. Raggiunto da diversi fendenti al torace nel parcheggio di un supermercato di viale Repubblica, è morto in ospedale. Gli investigatori hanno raccolto le prime testimonianze e stanno controllando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione e identificare il responsabile, o i responsabili, del delitto.

Sconosciuti movente e aggressore

Al momento non si conoscono né il movente dell’agguato né l’identità dell’aggressore. Ma l’ipotesi più accreditata è che si sia trattato di una «resa dei conti» fra bande, presenti nella cittadina in provincia di Cremona, già teatro di un altro omicidio simile alla fine della scorsa estate.

Il sindaco di Crema sui social

Dopo l’accaduto, il sindaco di Crema, Fabio Bergamaschi, ha affidato ai social, un lungo commento, dove esorta a «non fingere che la sicurezza non sia una preoccupazione reale dei cittadini. Anzi, che non sia un problema reale. Lo è e va affrontato con grande decisione dallo Stato».