Ultime notizie Crisi Usa - IranMario AdinolfiMondiali 2026Sigfrido Ranucci
ATTUALITÀAccoltellamentiCremonaGiovaniInchiesteLombardia

Diciannovenne accoltellato a Crema, muore in ospedale: l’aggressione nel parcheggio di un supermercato. Il sindaco: «Servono più agenti»

12 Luglio 2026 - 11:47 Alba Romano
marano accoltellamento chiamata carcere
marano accoltellamento chiamata carcere
Raggiunto da diversi fendenti al torace, è morto in ospedale. Al momento non si conoscono né il movente dell'agguato né l'identità dell'aggressore. Indagini in corso
Google Preferred Site

Un 19enne egiziano è stato accoltellato nella notte a Crema. Raggiunto da diversi fendenti al torace nel parcheggio di un supermercato di viale Repubblica, è morto in ospedale. Gli investigatori hanno raccolto le prime testimonianze e stanno controllando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione e identificare il responsabile, o i responsabili, del delitto.

Sconosciuti movente e aggressore

Al momento non si conoscono né il movente dell’agguato né l’identità dell’aggressore. Ma l’ipotesi più accreditata è che si sia trattato di una «resa dei conti» fra bande, presenti nella cittadina in provincia di Cremona, già teatro di un altro omicidio simile alla fine della scorsa estate.

Il sindaco di Crema sui social

Dopo l’accaduto, il sindaco di Crema, Fabio Bergamaschi, ha affidato ai social, un lungo commento, dove esorta a «non fingere che la sicurezza non sia una preoccupazione reale dei cittadini. Anzi, che non sia un problema reale. Lo è e va affrontato con grande decisione dallo Stato».

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Tragedia a Udine, padre trovato morto dopo il bagno con i figli. Il disperato salvataggio del bimbo di 5 anni: chi era il 38enne

2.

Il caso della fila 11, la sorprendente coincidenza tra il superstite dell’Air India e il salvataggio su Ryanair: qual è il posto più sicuro in aereo

3.

Trova una borsa con 7mila dollari sul vaporetto a Venezia ma se li prende il Comune: ora il giudice lo obbliga a restituire la somma alla lavoratrice

4.

Villa Frescot, la storica dimora della famiglia Agnelli in vendita su Sotheby’s: 29 camere e 15 bagni. Quanto costa – Il video

5.

La storia di Jacopo, dal Covid sul balcone in Piazza Navona allo Stadio Olimpico. Oggi l’addio con la chitarra: «Affitto scaduto, qua sono tutti B&B»

leggi anche
ragazza-sfregiata-milano-convalida arresto saidi
ATTUALITÀ

«Mi ha rovinato la vita», parla la 22enne sfregiata in metro a Milano: «Come uscirò di casa con questa faccia?»

Di Anna Clarissa Mendi
luigia-fortunato-femminicidio
ATTUALITÀ

Uccide l’ex compagna ad Ancona, perché per i giudici non è femminicidio. Protestano i centri antiviolenza: «Sbagliato»

Di Anna Clarissa Mendi
alessio borelli trovato morto casa milano
ATTUALITÀ

Milano, uomo trovato morto in casa: si indaga per omicidio. Chi era Alessio Borelli

Di Ygnazia Cigna
ragazza-sfregiata-milano-convalida arresto saidi
ATTUALITÀ

Ragazza sfregiata in metro a Milano, il 27enne Mohammed Saidi resta in carcere: «È pericoloso»

Di Alba Romano