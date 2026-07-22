Esodo estivo, il 1° agosto e l’8 agosto i giorni peggiori per mettersi in viaggio

Viabilità Italia ha diffuso il calendario dei giorni da bollino nero e di quelli in cui scatta il divieto di transito per i mezzi pesanti

Traffico intenso sulle principali strade italiane, cantieri ridotti al minimo e controlli rafforzati. In vista dell’esodo estivo, Viabilità Italia ha preparato il piano per agosto e settembre 2026, indicando le giornate più difficili per chi si metterà in viaggio e le misure previste per limitare code e incidenti.

Le giornate da bollino nero

Il traffico aumenterà soprattutto nelle prime due settimane di agosto, quando milioni di persone si sposteranno verso le località di villeggiatura. Le partenze si concentreranno dal pomeriggio del venerdì e per tutta la giornata di sabato.

Le situazioni più critiche sono attese nelle mattine di sabato 1° agosto e sabato 8 agosto, entrambe indicate con il bollino nero, il livello massimo previsto per il traffico.

Per alleggerire la circolazione sarà vietato il transito fuori dai centri abitati ai veicoli con una massa superiore a 7,5 tonnellate nei seguenti giorni e orari:

sabato 1° agosto, dalle 8 alle 22;

domenica 2 agosto, dalle 7 alle 22;

venerdì 7 agosto, dalle 16 alle 22;

sabato 8 agosto, dalle 8 alle 22;

domenica 9 agosto, dalle 7 alle 22;

venerdì 14 agosto, dalle 16 alle 22;

sabato 15 agosto, dalle 7 alle 22;

domenica 16 agosto, dalle 7 alle 22;

sabato 22 agosto, dalle 8 alle 16;

domenica 23 agosto, dalle 7 alle 22;

sabato 29 agosto, dalle 8 alle 16;

domenica 30 agosto, dalle 7 alle 22.

I gestori delle strade e delle autostrade dovranno inoltre rimuovere, dove possibile, i cantieri temporanei. Per quelli che non possono essere sospesi dovranno essere adottate misure per ridurre al minimo le ripercussioni sul traffico.

Come controllare il traffico prima di partire

Gli automobilisti possono informarsi sul traffico attraverso il Cciss, chiamando gratuitamente il numero 1518 oppure consultando i siti cciss.it e mobile.cciss.it. Per conoscere la situazione sulle strade gestite da Anas si può utilizzare l’applicazione VAI oppure chiamare il numero verde 800.841.148.

Sulle autostrade in concessione, invece, gli aggiornamenti in tempo reale sono disponibili attraverso i siti, le app e i numeri messi a disposizione dalle singole società. Altre informazioni possono essere consultate sul sito dell’Aiscat.

Lavori e possibili ritardi anche sui treni

I disagi estivi non riguarderanno soltanto chi viaggia in automobile. Fino alla fine di settembre sono previsti lavori su numerose linee ferroviarie italiane, in particolare sull’Alta velocità e nei principali nodi della rete. Gli interventi di manutenzione e potenziamento potrebbero provocare una riduzione dei treni disponibili e tempi di viaggio più lunghi. Ai passeggeri viene quindi consigliato di controllare gli annunci nelle stazioni e gli aggiornamenti pubblicati sulla pagina Infomobilità di Trenitalia.

Più pattuglie e controlli sulle strade

Nelle giornate con il maggior numero di partenze aumenteranno le pattuglie della Polizia stradale e dei carabinieri, anche con il supporto di mezzi aerei. Saranno rafforzati soprattutto i controlli contro la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe. Etilometri e test preliminari verranno utilizzati anche durante la notte lungo le strade dirette verso le località turistiche più frequentate.

Particolare attenzione sarà riservata anche ai mezzi pesanti, agli autobus e agli altri veicoli per il trasporto collettivo. I controlli riguarderanno il rispetto dei limiti di velocità, le regole sui sorpassi e l’uso delle corsie di emergenza.

Infine, sarà rafforzata la sorveglianza nelle aree di servizio e nei parcheggi autostradali per prevenire furti e altri episodi di microcriminalità. I gestori delle strade dovranno anche aumentare i servizi di assistenza agli automobilisti nelle giornate più difficili.