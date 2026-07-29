Agatha Christie 50 anni dopo la morte continua a fatturare benissimo: quasi 40 milioni di euro nel 2025

La regina del giallo inglese ha pubblicato oltre 80 libri nell'arco di circa 55 anni di carriera (dal 1920 al 1975)

Cinquant’anni dopo la sua morte, la regina del giallo Agatha Christie continua a fatturare benissimo. Il 2025 in questo senso è l’anno dei record, secondo i dati forniti dalla Agatha Christie Limited infatti il fatturato ha toccato i 33 milioni di sterline (38,8 milioni di euro), aumentato del 24% rispetto al 2024 e superando di gran lunga il precedente record di 26,7 milioni di sterline registrato nel 2018.

Il patrimonio letterario di Agatha Christie

Insomma, Agatha Christie, che si può serenamente considerare tra gli autori più famosi ma anche più prolifici della storia della letteratura mondiale, vale ancora una miniera d’oro. D’altra parte il patrimonio editoriale che ha lasciato è immenso: 66 romanzi gialli (6 di altro genere pubblicati con lo pseudonimo di Mary Westmacott), 25 opere teatrali e oltre 150 racconti. In totale oltre 80 libri nell’arco di circa 55 anni di carriera (dal 1920 al 1975). L’Agatha Christie Limited infatti è stata fondata dalla stessa scrittrice proprio per gestire i diritti di questa enorme mole di materiale a disposizione, che poi, come sappiamo, è stato ampiamente tradotto a teatro così come su piccolo e grande schermo. Basti solo pensare a due personaggi iconici come Hercule Poirot e Miss Marple.

I nuovi titoli tratti da opere di Agatha Christie

Agatha Christie Limited ha attribuito il risultato all’aumento dei «ricavi derivanti da pubblicazioni, distribuzione televisiva e licenze» citando la serie Netflix Agatha Christie’s Seven Dials e

Tommy & Tuppence, l’imminente adattamento per BritBox, piattaforma dedicata al mercato britannico. La società inoltre ha dichiarato di avere nuovi progetti in fase di sviluppo con 20th Century, lo studio che ha prodotto la serie di Hercule Poirot di Kenneth Branagh, che include Assassinio sull’Orient Express e Un fantasma a Venezia. Per volere della stessa Agatha Christie ogni singola opera basata sui suoi scritti deve essere approvata dalla società.