Monica Guerritore e il tumore: «Scoperto grazie a un controllo, ho finito la chemioterapia»

L'attrice ha raccontato sui social il suo secondo incontro con la malattia

«Ad aprile scorso, nell’ambito dei miei controlli periodici, il valore fuori norma del marcatore tumorale CA 125 mi ha spinto a prendere contatto con il mio oncologo, il professor Cortesi. Pochi giorni dopo facevo la chemio, la prima di un ciclo di sei». L’attrice Monica Guerritore ha raccontato sui social media il suo incontro con il tumore. Il secondo, visto che nel 2006 era stata operata dal professor Umberto Veronesi. Ma senza chemioterapia. Ora, grazie alla diagnosi precoce e alla cura immediata, il valore alterato è rientrato.

Monica Guerritore e il tumore

«Ad aprile scorso ho fatto il primo trattamento», racconta nella sua testimonianza sui social, «e sono partita per l’Opéra di Nizza per partecipare alle prove di Le Villi, l’opera di Puccini (il suo debutto nella lirica nel ruolo di voce narrante, ndr) e nemmeno per un momento ho pensato di rinunciare: mi sono detta «ce la farò» e sono partita con mio marito. È stato un periodo indimenticabile: la musica di Puccini, la bellezza della messa in scena mi hanno distolto dal pensiero della malattia. Ora ho finito le sei chemio ed è andato tutto bene, grazie alla straordinaria capacità dei nostri medici che ringrazio».

La caduta dei capelli

Quando sono cadute le ciocche dei capelli Guerritore ha pianto tra le braccia del marito: «Dovevo andare avanti senza lasciar trapelare le mie condizioni», racconta nel video, «da brava attrice le ho nascoste sotto la frangetta e il taglio strano della parrucca». Poi il grazie ai collechi: «Ho avvertito il rispetto e la delicatezza del mio ambiente: ringrazio tutti quelli che hanno capito che in me c’era qualcosa di diverso, ma si sono limitati a sorridere e parlare d’altro». «Invece ho scoperto con mano la solidarietà e l’umanità delle persone, un regalo che esiste», afferma l’attrice che in questi mesi ha avuto accanto le due figlie («mi portavano il thermos del caffé, anche se avrei preferito un gin tonic») e naturalmente il marito: «L’amore è tutto per chi affronta la malattia».