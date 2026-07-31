Delmastro: gli uffici negano ai parlamentari l’accesso alle chat, il sit-in del centrosinistra nell’ufficio della Giunta

Il presidente della Giunta per le autorizzazioni della Camera aveva stabilito che i parlamentari potessero visionare il materiale trasmesso dalla Procura. Dopo l’alt di Fontana, sei deputati del centrosinistra bloccano l'ufficio per alcune ore

Dopo il voto saltato in Aula, il caso delle chat di Andrea Delmastro e Mauro Caroccia si trasforma in un braccio di ferro ad alta tensione tra maggioranza e opposizione. Da una parte il presidente della Giunta per le autorizzazioni, Devis Dori, che rivendica il diritto dei commissari a consultare la documentazione trasmessa dalla Procura di Roma sul caso ‘Bistecchiera Italia’. Dall’altra la presidenza della Camera, chiamata in causa dalla maggioranza, che ha dato indicazione agli uffici di non consentire, per ora, l’accesso agli atti.

Questa mattina Dori e altri cinque deputati del centrosinistra si sono presentati nella sede della Giunta per visionare il materiale allegato alla nuova lettera del procuratore capo Francesco Lo Voi, che ieri ha provocando lo slittamento della decisione dell’Assemblea. Davanti al diniego degli uffici, però, hanno deciso di restare nella sala in attesa di un atto scritto del presidente della Camera Lorenzo Fontana.

«Siamo all’interno degli uffici dove intendevamo accedere alla documentazione relativa al caso Delmastro, ma gli uffici hanno ricevuto indicazioni da parte della presidenza della Camera di non essere collaborativi», ha fatto sapere Dori. «Ho scritto al presidente Fontana per avere una sua lettera con la quale impone agli uffici formalmente di non collaborare. Finché questa lettera non arriverà, staremo fermi in Giunta». Con il presidente della Giunta, esponente di Avs, si sono installati nell’ufficio per alcune ore anche Federico Gianassi e Matteo Orfini del Pd e Daniela Torto, Carla Giuliano ed Enrica Alifano del Movimento 5 Stelle.

Quindi, passate circa due ore, i deputati hanno scelto di lasciare la giunta con una nota congiunta in cui prendono atto della decisione di Fontana, spiegando che il diniego scritto è arrivato.

Dal voto saltato allo scontro sugli atti

Il nuovo scontro nasce dal rinvio deciso ieri mattina dalla conferenza dei capigruppo. L’Aula avrebbe dovuto votare, a scrutinio segreto, sulla relazione con cui la Giunta aveva respinto la richiesta della Procura di acquisire la corrispondenza tra Delmastro e Caroccia.

Poco prima della riunione dei capigruppo è però arrivata a Fontana una nuova lettera di Lo Voi. Il procuratore ha segnalato che la difesa di Caroccia aveva depositato alcune conversazioni con l’ex sottosegretario e che l’accesso al contenuto del telefono sarebbe necessario anche per controllarne l’autenticità, la completezza e la corrispondenza con il materiale prodotto dal legale.

Il voto è stato quindi fermato e la questione rinviata nuovamente alla Giunta. Una decisione contestata anzitutto da Forza Italia, con il capogruppo Enrico Costa che ha parlato di una procedura «anomala» e del rischio di creare un precedente, consentendo alla Procura di riaprire l’istruttoria a poche ore dal passaggio parlamentare.

Nel pomeriggio, però, lo scontro si è spostato su un altro terreno, più tecnico. Dori ha di fatto autorizzato tutti i componenti della Giunta a consultare la documentazione a partire dalle 10 di oggi, prevedendo già modalità che ne impedissero la divulgazione. «Mai la Giunta ha limitato l’accesso a se stessa», ha sostenuto il presidente, richiamando precedenti parlamentari e la necessità di non comprimere i diritti dei commissari.

La maggioranza si rivolge a Fontana

Il centrodestra, che contesta la decisione, si è rivolto a quel punto al presidente della Camera, chiedendo di sottoporre il caso alla Giunta per il Regolamento. L’organismo dovrebbe riunirsi lunedì per stabilire se il materiale aggiuntivo possa essere visionato direttamente dai membri della Giunta per le autorizzazioni e chi abbia il potere di disporne la consultazione.

In attesa di quel pronunciamento, Fontana ha di fatto sospeso l’accesso. Dori contesta però che una semplice indicazione agli uffici possa prevalere sulla decisione assunta dal presidente della Giunta e chiede in sostanza che il divieto venga formalizzato, per mettere nero su bianco il niet. Da qui lo stallo: i commissari del centrosinistra nella sala della Giunta, il materiale custodito dagli uffici e nessuna possibilità di consultarlo.

«Quanto sta accadendo alla Camera è senza precedenti e rappresenta un fatto di estrema gravità istituzionale», hanno attaccato i componenti del Pd Gianassi, Orfini, Antonella Forattini e Marco Lacarra. Che poi hanno pubblicato una nota congiunta: «Dopo due ore di attesa ci è stato negato l’accesso alle documentazioni riguardanti il caso Delmastro/Caroccia. La decisione è stata assunta dal Presidente Fontana che ha scelto di produrre una gravissima lesione delle prerogative parlamentari. Ci riserviamo di agire in ogni sede a tutela delle nostre prerogative parlamentari e della dignità e autonomia dell’istituzione, oggi offesa da chi più di ogni altro dovrebbe garantirla».