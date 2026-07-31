Elon Musk sull’assalto di Ceuta e il paragone tra migranti e zombi: l’attacco con le immagini di un film e l’elogio a Trump – Il video

Il miliardario proprietario di X parte all'attacco con una serie di interventi sulla crisi migratoria nell'exclave spagnola. E non si fa sfuggire l'occasione per usare la vicenda europa per difendere le rigide politiche migratorie della Casa Bianca

Elon Musk torna a commentare la politica europea e interviene sulla crisi migratoria in corso a Ceuta, l’exclave spagnola. Gli ingressi di massa, avvenuti via terra e via mare, hanno provocato una delle più gravi emergenze vissute dal territorio e una forte risposta da parte delle autorità spagnole. La vicenda ha aperto anche uno scontro politico: alcuni governi, tra cui quello italiano guidato da Giorgia Meloni, accusano Madrid e il premier Pedro Sánchez di aver favorito la situazione con la gestione delle politiche migratorie e dopo una recente sentenza della Corte Suprema sui respingimenti dei migranti arrivati a nuoto. Ora, a intervenire sulla vicenda è anche Elon Musk, il patron di Tesla e SpaceX, con un video pubblicato su X di uno spezzone del film horror World War Z, in cui un’orda di zombi supera una barriera e invade una città, paragonando di fatto le immagini alla crisi in corso a Ceuta.

Il post di Musk

Il patron di Tesla e SpaceX ha pubblicato sul suo profilo X uno spezzone del film horror World War Z, in cui orde di zombi superano una barriera e invadono una città e ha scritto come descrizione «Wow, la situazione in Spagna sembra folle». Poco dopo ha condiviso tra i commenti anche un filmato reale degli arrivi nell’enclave spagnola, aggiungendo: «Scherzavo, questo è il vero video».

Just kidding, this is the actual footage … pic.twitter.com/jYRpSWM24e — Elon Musk (@elonmusk) July 31, 2026

In un altro commento ha poi condiviso anche un filmato della frontiera tra Stati Uniti e Messico, dove alcuni migranti corrono lungo il muro costruito durante il primo mandato di Trump, commentando: «Questa era la situazione durante l’amministrazione Trump». Un post che arriva mentre alcuni esponenti della Casa Bianca, come il consigliere Stephen Miller e il direttore della comunicazione della Casa Bianca Steven Cheung, hanno usato le immagini di Ceuta per difendere la strategia dell’amministrazione Trump sul controllo dei confini e criticare le politiche adottate durante la presidenza Joe Biden. Il consigliere Stephen Miller e il direttore della comunicazione della Casa Bianca Steven Cheung hanno infatti utilizzato il caso spagnolo per difendere la strategia dell’amministrazione Trump sul controllo dei confini.

And this was the US under Biden: https://t.co/CYOFbnxKHq — Elon Musk (@elonmusk) July 31, 2026

Dal caso Ceuta alla politica europea

L’intervento sulla crisi spagnola si inserisce in una crescente attenzione di Musk verso la politica internazionale e, in particolare, verso il dibattito europeo. Attraverso X, il miliardario ha più volte commentato temi politici del continente, dalle migrazioni alla sicurezza, fino alle dinamiche interne di diversi Paesi. Musk era già intervenuto anche sul caso Roggero, criticando duramente la decisione giudiziaria: «Follia! Sono il giudice e il pubblico ministero di questo caso che meritano questa condanna», aveva scritto.