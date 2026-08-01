Weekend di partenze sotto il sole: traffico da bollino nero e 23 città in allerta rossa per il caldo

Doppia emergenza nel primo fine settimana dell'esodo estivo: Anas prevede 26 milioni di spostamenti. E le temperature record mandando in tilt le città

Agosto comincia con una doppia emergenza: temperature superiori ai 40 gradi e milioni di automobilisti in viaggio verso le località di vacanza. La quarta ondata di calore dell’estate raggiunge il suo picco proprio nel fine settimana del grande esodo, con il primo bollino nero previsto sulle strade nella mattinata di oggi, sabato 1° agosto.

Secondo il bollettino del ministero della Salute, oggi sono 19 le città con il livello massimo di allerta per il caldo: Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Domenica il bollino rosso sarà esteso anche a Catania, Genova, Palermo e Trieste, arrivando così a interessare 23 delle 27 città monitorate. Resteranno in arancione Ancona, Bari e Messina, mentre Reggio Calabria sarà l’unico capoluogo con il bollino giallo. Il livello 3 segnala condizioni che possono avere conseguenze sulla salute non soltanto degli anziani e delle persone fragili, ma dell’intera popolazione.

Dove farà più caldo

Le temperature più alte sono attese nelle aree interne del Centro-Nord. A Terni il termometro potrebbe raggiungere i 41 gradi, mentre Ferrara, Mantova, Modena e Parma potrebbero arrivare a 40. Valori estremi sono previsti anche nel Lazio, con Roma e diversi capoluoghi della regione vicini ai 39-40 gradi. Dopo il fine settimana le massime potrebbero diminuire leggermente, ma l’aumento dell’umidità e le minime notturne superiori ai 25 gradi renderanno difficile trovare sollievo anche dopo il tramonto. Le condizioni di forte afa dovrebbero proseguire almeno fino all’8-10 agosto; per le previsioni oltre quella data resta invece un margine di incertezza.

Tra le regioni più esposte c’è la Sardegna, dove la Protezione civile ha previsto temperature localmente superiori ai 40 gradi e punte intorno ai 44 tra domenica e lunedì. L’allerta riguarda anche il rischio incendi. Nelle ultime ore diversi roghi hanno impegnato la macchina antincendio regionale ad Alghero, Ozieri, Padru e Pimentel, con l’intervento di elicotteri, Superpuma e Canadair.

L’allarme per il fiume Po

Il caldo estremo si somma a una crisi idrica sempre più grave nel bacino del Po. A Cremona il fiume è sceso a 8,59 metri sotto lo zero idrometrico, superando il precedente record negativo registrato nel giugno del 2022. Coldiretti Lombardia ha lanciato l’allarme per le risaie: le riserve idriche risultano dimezzate e la mancanza d’acqua nella fase di formazione delle spighe potrebbe ridurre le rese o compromettere parte del raccolto.

In autostrada sotto il sole

Intanto sulle strade è iniziato il fine settimana più difficile dall’inizio dell’estate. Anas prevede oltre 26 milioni di spostamenti tra venerdì e domenica sulla rete di propria competenza. Il bollino nero riguarda la mattinata di sabato, mentre sono indicati in rosso anche i pomeriggi di venerdì, sabato e domenica. Per limitare i disagi sono stati sospesi 1.175 cantieri, pari all’83% di quelli attivi, e sono stati mobilitati circa 2.500 tra tecnici e operatori. Il divieto di circolazione per i mezzi pesanti sarà in vigore sabato dalle 8 alle 22 e domenica dalle 7 alle 22.

Sulla rete di Autostrade per l’Italia sono invece stimati complessivamente 16 milioni di veicoli nei due principali fine settimana dell’esodo, con il picco previsto tra il 7 e il 9 agosto. Le direttrici maggiormente interessate saranno l’A1 Milano-Napoli e l’A14 Bologna-Taranto. Lungo le autostrade sono stati rafforzati i presidi meccanici e sanitari e, in quattro aree di servizio, saranno presenti anche punti di assistenza veterinaria.