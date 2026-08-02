Ultime notizie Caldo recordGiapponeImmigrazioneNazionale italiana
ESTERICrisi Usa - IranDonald TrumpIranUSA

Trump ci ripensa e ritira l’attacco sull’Iran: le condizioni del tycoon e i possibili scenari

02 Agosto 2026 - 07:51 Alba Romano
Il presidente Usa Donald Trump
Il presidente Usa Donald Trump
Come ha scritto su Truth, il presidente ha sospeso l'attacco su richiesta di Teheran e di altri Paesi del Medio Oriente
Google Preferred Site

Donald Trump ci ripensa. E annuncia di aver sospeso l’attacco militare preparato dagli Stati Uniti contro l’Iran. La decisione, ha spiegato il presidente americano su Truth, sarebbe arrivata dopo una richiesta avanzata da Teheran e da altri Paesi del Medio Oriente, nel tentativo di raggiungere rapidamente un’intesa sulla riapertura dello Stretto di Hormuz e sul programma nucleare iraniano.

Washington, ha avvertito Trump, resta comunque pronta a intervenire con una potenza militare senza precedenti dalla Seconda guerra mondiale. Il presidente ha però sostenuto di aver accettato di rinunciare all’operazione «per il bene del futuro del mondo» e per permettere all’Iran di tornare a essere, nelle sue parole, un Paese «prospero e di successo».

Il post scritto dal presidente Trump

Le due condizioni: Hormuz e il nucleare

La sospensione dell’attacco è subordinata al raggiungimento in tempi brevi di un accordo che preveda la «completa, totale e immediata» apertura dello Stretto di Hormuz e quella che Trump definisce la fine della minaccia nucleare iraniana. Il presidente ha inoltre affermato che Israele condivide l’impegno statunitense a favorire l’intesa, invitando tutte le parti coinvolte a concludere rapidamente il negoziato.

Ti potrebbe interessare

La mossa rappresenta un nuovo tentativo di frenare l’escalation militare dopo giorni di minacce incrociate. Teheran aveva avvertito che avrebbe risposto duramente a un nuovo attacco americano, mentre le tensioni e gli incidenti nell’area del Golfo hanno continuato a condizionare i collegamenti marittimi e i mercati energetici.

Lo Stretto di Hormuz rimane il nodo centrale del confronto: attraverso il passaggio tra Iran e Oman transita una quota rilevante delle forniture mondiali di petrolio e gas. Le interruzioni e le limitazioni alla navigazione hanno quindi conseguenze che superano i confini regionali e incidono direttamente sui prezzi dell’energia e sulla sicurezza delle rotte commerciali.

Articoli di ESTERI più letti
1.

Ceuta, è strage in mare: 84 migranti morti. Oltre 48mila rimpatri e nessuno ha raggiunto l’Ue. Perché è esplosa la crisi

2.

Perché c’è l’ondata dei migranti a Ceuta: la situazione nell’enclave e la sentenza della Corte suprema spagnola

3.

Crisi a Ceuta, martedì il vertice straordinario Ue spinto dall’Italia. L’ira di Sánchez sui partner

4.

Il bacio dell’avvocato (sposato) beccato su TikTok con la collega 29enne: il caso di Nathaniel Cullerton e come ha perso 12 milioni – Il video

5.

L’Italia sospende l’accordo di Schengen con la Spagna. Meloni: «Fatto per tutelare la sicurezza nazionale» – La diretta

leggi anche
trump hegseth
ESTERI

Trump: «Non abbiamo bisogno di Hormuz ma siamo lì perché l’Iran non abbia il nucleare». La minaccia di Araghchi: «Occhio per occhio»

Di Alba Romano
Trump Aoun Usa Libano
ESTERI

Trump avverte l’Iran: «Bombarderemo le montagne di Natanz». Minacce Houthi, due petroliere lasciano il Mar Rosso – La diretta

Di Alba Romano
benszina prezzi gasolio 2 euro
ECONOMIA & LAVORO

Così Hormuz fa crescere il pezzo di benzina e gasolio: 2 euro per il carburante

Di Alessandro D’Amato