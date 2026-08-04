Marocco, tam tam per un nuovo assalto a Ceuta? I gruppi WhatsApp e l’appuntamento al 15 agosto

Secondo il giornale spagnolo OkDiario sarebbe in corso una nuova mobilitazione digitale per un ingresso in massa in Spagna

Una serie di messaggi lanciati sui social network inviterebbero a organizzare un nuovo ingresso in massa di migranti a Ceuta il prossimo 15 agosto. Lo riferisce la testata spagnola OkDiario, secondo cui decine di account riconducibili a utenti marocchini starebbero diffondendo inviti a raggiungere gruppi privati WhatsApp all’insegna dello slogan: «15 agosto 2026, quel giorno tutto avrà un senso». Il giornale ipotizza si tratti di un nuovo tentativo di coordinare un assalto all’exclave spagnola in Nordafrica, replicando quanto avvenuto la scorsa settimana sulla base proprio di un tam tam lanciato sui social. «Tutti benvenuti, ingresso privato», si precisa negli inviti a raggiungere i vari gruppi WhatsApp, conditi da hashtag che invocano la “migrazione in Spagna” e un “contratto di lavoro in Spagna”.

Il tam tam digitale e le contromisure della Spagna

Secondo OkDiario in Marocco sarebbero ormai in essere comunità digitali “preparate” alla chiamata, in attesa solo che qualcuno coordini l’operazione fissando la data di un nuovo assalto a Ceuta, con la complicità, esplicita o implicita col lasciar correre, delle autorità marocchine. Nelle ultime settimane centinaia di giovani avrebbero preso lezioni di nuoto per prepararsi all’«appuntamento col destino» e in rete circolerebbero liberamente le istruzioni per forzare la frontiera tra Marocco e Ceuta. Peccato che dopo l’«invasione» della scorsa settimana il governo spagnolo abbia mandato l’esercito e la polizia in forze sull’exclave e ricacciato la gran parte dei migranti oltre frontiera: tanto che se la mobilitazione digitale fosse vera sarebbe a questo punto una vendita di illusione certa a giovani senza speranze.