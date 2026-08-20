Palermo, bambina di 4 anni morta per sospetta difterite. Era figlia di due no vax

I genitori della piccola, arrivata in condizioni disperate all'ospedale, hanno raccontato ai medici di non aver voluto vaccinare la figlia per via di una parente, affetta da autismo «dopo una dose di vaccino»

Una bambina di quattro anni è morta la notte scorsa all’ospedale Civico di Palermo e l’ipotesi più probabile è per difterite. I genitori no vax, alla nascita, non l’avevano fatta vaccinare. Il vaccino contro la difterite è somministrato in combinazione con altri vaccini (solitamente tetano e pertosse, più poliomielite ed epatite B nei neonati) e segue uno schema preciso lungo tutto l’arco della vita. Si inizia dal terzo mese di vita per la prima dose per poi avere dei richiami negli anni successivi.

«Non l’abbiamo vaccinata. Abbiamo una parente autistica»

La bambina era arrivata sabato notte all’ospedale Cervello in condizioni disperate. Intubata, date le sue gravi condizioni è stata trasferita alla terapia intensiva dell’Ospedale dei bambini di Palermo. I genitori, originari dello Zen, hanno raccontato ai medici di non avere vaccinato la figlia perché una parente era autistica e temevano che fosse colpa del vaccino. Se la diagnosi per difterite venisse confermata un vaccino in tenera età l’avrebbe sicuramente salvata. L’assessore regionale alla Salute Marcello Caruso ha riferito ad Adnkronos che di esser in attesa degli esiti degli accertamenti.

Aperta un’inchiesta

Secondo quanto riferisce Palermo Today la Procura ha aperto un’inchiesta: sono state sequestrate le cartelle cliniche e sul corpo della bimba verrà effettuata un’autopsia. L’inchiesta punta a capire perché la piccola non avesser ricevuto il vaccino (che rientra tra quelli obbligatori). Anche perché il fratellino ha ricevuto la prima dose. La bambina era arrivata in ospedale la prima volta giovedì scorso, con febbre, vomito e inappetenza. Dopo i primi esami era stata dimessa con una diagnosi di tonsillite. I genitori erano stati avvisati di tornare subito in pronto soccorso in caso di problemi. Due giorni dopo le dimissioni, riferisce sempre Palermo Today, la piccola continuava ad avere la febbre alta nonostante la somministrazione dei farmaci. Poi le sue condizioni si sono aggravate, spingendo al ritorno in ospedale. Già nel corso dei primi accertamenti sarebbe emerso che non è stata vaccinata per scelta genitoriale.

(Foto di Paloma A. su Unsplash)