Il diario di Fauci e il whistleblower CIA non dimostrano che abbia creato il SARS-CoV-2

L'accusa di aver creato il virus è descritta da Fauci come parte del «Big Lie» politico, mentre la testimonianza del whistleblower della CIA riguarda tutt'altro

Circola un’immagine manipolata di Anthony Fauci con la quale viene riportata la seguente narrazione: «Il virus Fauci lui stesso lo ha creato, un informatore della CIA lo conferma sotto giuramento, ora si sa che gli americani la pandemenza hanno inventato, ci credo che per 111 volte si è appellato al V emendamento, seppur Biden lo avesse già graziato». Il contenuto è fuorviante, in quanto nessuna fonte primaria, nemmeno la testimonianza del whistleblower della CIA né il diario di Fauci pubblicato dal senatore Rand Paul, sostiene che Fauci abbia creato il SARS-CoV-2.

Il reel che circola sui social con l’immagine manipolata di Anthony Fauci

Il diario pubblicato da Rand Paul contro Fauci

Il documento al centro di questa vicenda è il diario privato di Anthony Fauci, reso pubblico nel luglio 2026 dal senatore repubblicano Rand Paul in vista dell’audizione al Congresso. Abbiamo già verificato le pagine del documento in due precedenti fact-check, uno sulla falsa citazione sui vaccini del 13 agosto 2022, l’altro sulla citazione sull’antrace del 2001 presentata come se fosse del 2021. Il diario principale conta 1.141 pagine e copre il periodo pandemico, affiancato da un secondo volume, il cosiddetto «Diario Prequel», di 465 pagine, che copre gli anni 2001-2015. Di fatto, chiunque proverà a cercare la prova che Fauci abbia creato il Sars-Cov-2 troverà l’esatto opposto.

Cosa dice Fauci nel diario sull’accusa di aver creato il virus

Il 25 luglio 2020 Fauci annota che Judy Mikovits starebbe per apparire in trasmissioni cospirazioniste su Sinclair News Network per sostenere che «Fauci ha creato il coronavirus in Cina e lo ha portato negli Stati Uniti» («saying that Fauci created the coronavirus in China and brought it to the USA»). La registra come voce propagandistica, senza commentarla come un fatto (pagina 262 del diario).

Pagina 262 del diario di Fauci rilasciato dal senatore Rand Paul (luglio 2026)

Nell’estate 2021 la pressione si intensifica. A pagina 828 Fauci scrive che Tucker Carlson e altri giornalisti di Fox News continuano ad attaccarlo praticamente ogni sera, con Carlson che ripete più volte che Fauci ha creato il virus, definendo la situazione «estremamente stressante» («Tucker Carlson and others at Fox News continue to attack me virtually every night. Carlson saying multiple times that I created the virus. This is an extremely stressful situation but I will have to push on with the job that I have as director of NIAID and as chief medical advisor to President Biden»). Nel testo, Fauci descrive l’accusa come un attacco politico insostenibile.

Pagina 828 del diario di Fauci rilasciato dal senatore Rand Paul (luglio 2026)

Pochi giorni dopo, a pagina 833, Fauci descrive lo schema narrativo che sta prendendo forma e lo chiama esplicitamente «The Big Lie». Prima Trump avrebbe vinto davvero le elezioni; poi il 6 gennaio sarebbe stata una visita amichevole al Campidoglio; poi Trump aveva ragione e la Cina ha causato il virus; poi Fauci e il NIH hanno aiutato i cinesi a creare il virus; infine, screditare Fauci fa sembrare Trump credibile («First, trump actually won the election; next, January 6th was a friendly visit to the capital book shop; next trump was right and China caused the virus; next Fauci and the NIH helped the Chinese create the virus; next, discredit Fauci and it looks like trump is telling the truth»). Lo definisce uno sforzo coordinato per far rieleggere Trump e sollevarlo da ogni responsabilità per la gestione disastrosa della pandemia («a concerted effort aimed at getting trump re-elected and exonerating him from any blame in the complete mess up of his response to COVID-19»).

Pagina 833 del diario di Fauci rilasciato dal senatore Rand Paul (luglio 2026)

Nell’ottobre 2021, a pagina 907, Fauci annota che i suoi avversari politici avrebbero sostenuto che la ricerca da lui finanziata ha creato il SARS-CoV-2 («the research that we funded created SARS-CoV-2»), aggiungendo che si aspetta un’audienza difficile perché «sono chiaramente motivati politicamente e stanno facendo di tutto per screditare me e il NIH» («they are clearly politically motivated and are doing anything to discredit me and the NIH»).

Pagina 907 del diario di Fauci rilasciato dal senatore Rand Paul (luglio 2026)

A novembre 2021, a pagina 927, Fauci registra che Peter Navarro continua ad affermare che lui sia responsabile della morte di oltre quattro milioni di persone nel mondo perché avrebbe creato il Covid-19 («Peter Navarro continues to claim that I am responsible for causing the death of over 4 million people worldwide because I created COVID-19»), e aggiunge subito dopo che la letteratura scientifica sta convergendo in senso opposto: lo scoppio della pandemia è quasi certamente un evento naturale e non un leak di laboratorio («the outbreak was almost certainly a natural occurrence and not a lab leak»).

Pagina 927 del diario di Fauci rilasciato dal senatore Rand Paul (luglio 2026)

Perché il finanziamento della ricerca non equivale alla creazione del virus

Nel diario Fauci affronta anche la questione tecnica centrale del dibattito. A pagina 741, nel maggio 2021, scrive che il problema è che si sta confondendo l’approvazione della ricerca sul gain of function per Wuhan con la possibilità che i cinesi abbiano creato il SARS-CoV-2 in laboratorio («people are conflating whether or not we approved gain of function research for Wuhan and the possibility that the Chinese created SARS-CoV-2 in the laboratory»). A pagina 742 aggiunge la ragione scientifica: confrontando le sequenze genetiche dei virus pipistrello studiati nell’ambito del finanziamento con quelle del SARS-CoV-2, risulta evidente che quest’ultimo non può essere emerso da quella ricerca («when you look at the bat viruses that was studied under the grant and compare the genetic sequences with SARS-CoV-2 it becomes clear that SARS-CoV-2 could not have come from the bat viruses associated with the grant that was funded»).

Pagine 741-742 del diario di Fauci rilasciato dal senatore Rand Paul (luglio 2026)

L’incontro con la CIA nel diario: Fauci era scettico, non complice

Il reel lascia intendere che un informatore della CIA abbia confermato la responsabilità di Fauci nella creazione del virus. Il diario documenta l’unico incontro tra Fauci e la CIA di cui esiste traccia scritta, e il quadro è l’opposto di una complicità.

A pagina 764, il 4 giugno 2021, Fauci annota un briefing ricevuto nel NIAID SCIF. In pratica, diversamente da come viene raccontato dalla narrazione fuorviante, la CIA va da lui, non il contrario. Nel diario Fauci definisce il briefing come «estremamente strano e inatteso» («extremely strange and unexpected»), descrivendo l’analista che lo conduce come «quasi patetica nella sua ingenuità e nell’evidente mancanza di comprensione della scienza di cui stava parlando» («almost pathetic in her naivety an obvious lack of appreciation of any of the science of what she was talking about»), e chiude con: «C’è qualcosa di molto strano in tutto questo» («There is something very fishy about all of this»). A pagina 765 continua il resoconto, descrivendo le valutazioni sull’origine del virus come scientificamente inconsistenti.

Pagine 764-765 del diario di Fauci rilasciato dal senatore Rand Paul (luglio 2026)

A pagina 804 Fauci descrive un secondo briefing, questa volta con il Consiglio per la Sicurezza Nazionale all’EEOB SCIF, facendo riferimento al precedente incontro come al «briefing catastrofico che gli incompetenti della CIA mi hanno dato qualche settimana fa» («catastrophic briefing that the amateurs from the CIA gave me several weeks ago»). Proseguendo, a pagina 805 spiega le ragioni epidemiologiche e molecolari per cui ritiene «quasi certo che il virus si sia evoluto naturalmente da un salto di specie» («almost certain that the virus evolved naturally from a species jump»), pur dichiarando di mantenere «una mente aperta sulla possibilità di un leak di laboratorio» («an open mind about the possibility of a lab leak»).

Pagine 804-805 del diario di Fauci rilasciato dal senatore Rand Paul (luglio 2026)

Cosa ha davvero detto il whistleblower della CIA

L’informatore citato nel reel si chiama James Erdman III, senior operations officer della CIA, e ha deposto il 13 maggio 2026 davanti al Senate Homeland Security and Governmental Affairs Committee presieduto da Rand Paul. La sua testimonianza riguarda un’accusa specifica, ovvero se la CIA avesse soppresso le conclusioni dei propri analisti scientifici (che indicavano il lab leak come ipotesi più probabile) e Fauci avesse influenzato quel processo fornendo all’Intelligence una lista di esperti favorevoli all’origine naturale del virus.

Si tratta di accuse di interferenza sulle valutazioni di intelligence, non di creazione del virus. Lo stesso Erdman ha dichiarato in audizione di non aver trovato prove che qualcuno avesse esplicitamente ordinato un insabbiamento. Le sue accuse, per quanto gravi se confermate, riguardano un presunto condizionamento delle analisi sull’origine del SARS-CoV-2, non la produzione deliberata del virus.

Conclusioni

Le audizioni, le dichiarazioni dell’informatore della CIA, il diario e i messaggi di Fauci non dimostrano che abbia creato il SARS-CoV-2. Di fatto, il documento più ricco di informazioni su questa vicenda, ovvero il diario di Fauci pubblicato da Rand Paul, riporta con date e pagine precise che l’accusa di «aver creato il virus» è stata trattata da Fauci come un’opera di propaganda politica fin dal luglio 2020. Ad oggi, non esistono prove che attribuiscano la creazione del virus a Fauci.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.