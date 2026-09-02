Egitto, incidente stradale nel Sinai: almeno 16 morti e 28 feriti per lo scoppio di uno pneumatico

Coinvolto un autobus con 43 persone a bordo. Si trovava ad appena un’ora di macchina dalla città di Sharm El-Sheikh

Sono almeno sedici i morti, di cui dieci giordani, e ventotto i feriti a causa di un incidente stradale che ha coinvolto un autobus con a bordo 43 persone nella penisola del Sinai meridionale in Egitto. La causa, come ha riferito Ismail Mohamed Kamal, governatore del Sinai meridionale, è stata lo scoppio di uno pneumatico. Lo ha reso noto il Ministero della Salute con un comunicato. Le autorità egiziane hanno inoltre affermato che il bilancio è provvisorio e che i feriti stanno ricevendo assistenza medica.

Una meta turistica

Sul luogo dell’incidente, tra le famose località turistiche di Dahab e Nuweiba ad appena un’ora di macchina dalla città di Sharm el-Sheikh, sono arrivate venti ambulanze per evacuare i feriti e prestare i primi soccorsi. La zona, sulla costa orientale del Sinai meridionale, è una popolare meta turistica, rinomata per la sua vasta biodiversità marina, le bellezze naturali e i sentieri per le escursioni in montagna.

In Egitto seimila incidenti l’anno scorso

In Egitto gli incidenti stradali sono frequenti. Lo scorso anno quasi seimila persone sono morte alla guida in tutto il Paese, secondo l’agenzia statistica statale egiziana. E spesso questi sono dovuti a una guida spericolata e alla scarsa manutenzione dei veicoli.

Il sostegno dell’Italia

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha espresso solidarietà all’Egitto sul suo profilo X: «A nome del governo italiano esprimo al ministro degli Esteri Badr Abdelatty e al governo egiziano le mie più sentite condoglianze per il tragico incidente accaduto questa mattina sulla costa orientale del Sinai che ha coinvolto un autobus provocando almeno 16 morti e vari feriti. Domani sarò in Egitto per ribadire la nostra amicizia e approfondire la collaborazione politica ed economica tra i nostri Paesi».