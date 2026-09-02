La portaerei Lincoln approda in Thailandia dopo 9 mesi in mare

L'attracco nella località turistica di Pattaya, meta popolare per i soldati Usa fin dai tempi del Vietnam

La portaerei statunitense Abraham Lincoln, al centro di una controversia sulle condizioni di vita a bordo dopo oltre nove mesi in mare, è arrivata mercoledì 2 settembre in vista di un porto in Thailandia dove è previsto uno scalo, secondo quanto riportato dall’agenzia France Presse. La località turistica di Pattaya, meta popolare per i soldati americani in licenza durante la guerra del Vietnam, si sta preparando ad accogliere i circa 5 mila membri dell’equipaggio. «Circa 600 persone saranno mobilitate per garantire la sicurezza e fornire l’assistenza necessaria», ha dichiarato all’Afp Narit Niramaiwong, governatore della provincia di Chonburi.

La carenza di cibo e la minaccia di gettarsi in mare

La nave a propulsione nucleare era partita da San Diego, in California, il 21 novembre 2025 per una missione nel Mar Cinese Meridionale. È stata dirottata verso il Medio Oriente prima che Stati Uniti e Israele lanciassero la guerra contro l’Iran il 28 febbraio. Le notizie di carenza di cibo, problemi idraulici e marinai disperati che minacciavano di gettarsi in mare hanno suscitato critiche negli Stati Uniti, dove il conflitto è sempre più impopolare. Secondo il sindaco di Pattaya Poramase Ngampiches la portaerei USS Abraham Lincoln dovrebbe attraccare al porto di Laem Chabang e rimanervi fino a domenica. Con un indotto economico di 100 milioni di baht (2,6 milioni di euro).

Le attività commerciali

«I membri dell’equipaggio non hanno speso soldi per 200 giorni», ha sottolineato, ponendo l’accento sulla sicurezza. E invitando i commercianti a non gonfiare i prezzi per «non sfruttare» i marinai. Ai quali sarà vietato praticare sport acquatici, come il jet ski, e consumare cannabis, ha aggiunto il sindaco. Un tempo tranquillo villaggio di pescatori, Pattaya è stata trasformata durante la guerra del Vietnam negli anni ’60, quando i soldati americani venivano a rilassarsi sulle sue spiagge orlate di palme. Situata a due ore di auto da Bangkok, la località balneare è diventata da allora uno degli epicentri mondiali del turismo sessuale.

I go-go bar

La sosta della portaerei rappresenta una manna per le attività commerciali locali. Fuori da un bar, uno striscione dà il benvenuto a «tutto il personale militare americano», ha osservato un giornalista dell’AFP. «Tutti sono benvenuti. Dovrebbe dare una piccola spinta agli affari», conferma Nicko, il proprietario francese di un go-go bar all’agenzia. «Dopo, dovremo stare attenti che le cose non sfuggano di mano, perché sappiamo che, con l’alcol di mezzo, la situazione può degenerare rapidamente». Secondo il sindaco, sono stati predisposti degli autobus per trasportare i marinai dalla loro nave a Pattaya e ritorno.