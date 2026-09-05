Ultime notizie FemminicidiGoverno MeloniReportSigfrido RanucciUcraina
ATTUALITÀEpstein filesInchiesteItaliaLazioRomaUSA

Caso Epstein, la procura di Roma indaga sugli italiani presenti nei file

05 Settembre 2026 - 10:53 Alba Romano
epstein-files-indagine-procura-roma-italiani
epstein-files-indagine-procura-roma-italiani
L'indagine, coordinata dal procuratore aggiunto Maurizio Arcuri, nasce dall'esposto presentato il 26 marzo da Differenza Donna
Google Preferred Site

La procura di Roma ha aperto formalmente un fascicolo sugli Epstein Files per l’ipotesi di violenza sessuale. E nei giorni scorsi ha trasmesso una rogatoria al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per acquisire la documentazione relativa alla vicenda, compresi gli atti che ancora non sono stati resi pubblici. L’obiettivo – scrive la Repubblica – è accertare se cittadini italiani all’estero oppure persone che abbiano agito sul territorio nazionale possano essere coinvolti in episodi di natura sessuale perseguibili dalla procura di Roma.

L’esposto dell’associazione Differenza Donna

L’indagine, coordinata dal procuratore aggiunto Maurizio Arcuri, nasce dall’esposto presentato il 26 marzo da Differenza Donna. Con quell’atto l’associazione aveva chiesto «l’avvio di indagini su possibili reati transnazionali di tratta, violenze sessuali e sfruttamento sessuale di donne, ragazze e minori connesse ai documenti resi pubblici dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti d’America».

I luoghi e i contatti italiani nei documenti

Già da quei documenti, secondo quanto sostenuto nell’esposto, emergono «ricorrenze di soggetti italiani, riferimenti significativi e non episodici di soggiorni, spostamenti e relazioni in località italiane – Capri, la Costiera Amalfitana, la Costa Smeralda, Milano e Roma – nonché contatti con soggetti inseriti in circuiti economici e sociali di rilievo internazionale che potrebbero aver svolto un ruolo nella rete di sfruttamento e di stupri».

Ti potrebbe interessare

Foto copertina: ANSA/JIM LO SCALZO | I volumi rilegati dei fascicoli Epstein esposti nella “Sala di lettura commemorativa Donald J. Trump e Jeffrey Epstein” il 9 giugno 2026

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Il governo britannico lancia l’allarme su El Niño più grande di sempre: «Fate scorta di viveri»

2.

Report, Ranucci contro Piervincenzi: «Dovrebbe crescere, lo dico per il suo bene»

3.

Il Fatto, Report e Giorgia Meloni furiosa per Ranucci: «Così la Rai ne ha fatto un martire»

4.

Firenze, ferma l’auto sul cavalcavia dell’A1, vede arrivare i poliziotti e getta di sotto la ex. Poi si butta. Lei ha chiamato il 112, chiusa nel bagagliaio

5.

Wizz Air, 75 euro extra al gate per il bagaglio nonostante la tariffa “Priority”. «Giocano sul fatto che ormai sei lì all’imbarco»

leggi anche
Alessandro Di Battista Jeffrey Epstein
POLITICA

Alessandro Di Battista, la missione a Cuba per Il Fatto e lo spettacolo pronto al debutto sul caso Epstein

Di Diego Messini
FACT-CHECKING

Trump e i falsi “Epstein file” dall’Iran: le foto create con l’IA

Di Juanne Pili
FACT-CHECKING

La foto di von der Leyen con Epstein? L’ha fatta l’intelligenza artificiale

Di David Puente
bill-gates-epstein-commissione-usa
ESTERI

«Non avrei mai dovuto incontrare Epstein», Bill Gates pentito al Congresso Usa. La difesa nell’inchiesta finanziere pedofilo: «Non sapevo»

Di Anna Clarissa Mendi
principe andrea ARRESTO ANDREW DI WINDSOR
ESTERI

Principe Andrea, le nuove denunce per abusi su minori: «Indaghiamo per reati sessuali»

Di Alba Romano