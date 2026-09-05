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Incappucciati invadono il porto inglese di Dover: «Fermate le barche di migranti». Anche Farage condanna il raduno: «Deplorevole» – Il video

05 Settembre 2026 - 19:53 Bruno Gaetani
Il leader del partito anti-immigrazione Reform UK contesta l'uso di passamontagna e maschere da parte dei manifestanti. Non si segnalano incidenti o episodi di violenza
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Centinaia di persone vestite di nero e con il passamontagna hanno bloccato la strada al porto di Dover, nel Regno Unito. Lo scrivono i media britannici. Si tratta di una protesta di simpatizzanti e militanti dell’estrema destra inglese, che hanno intonato cori con lo slogan «Stop the boats», ossia «Fermate le barche», un motto comunemente usato nelle manifestazioni anti-migranti. La manifestazione, di cui la polizia del Kent era a conoscenza, non ha causato incidenti pubblici, ma ha provocato un blocco del traffico nella zona più vicina al porto.

La condanna del governo inglese

Il governo del neo premier Andy Burnham ha condannato il comportamento dei manifestanti a Dover, che – seppur non siano stati segnalati episodi di violenza – hanno intimorito diversi passanti per via dei vestiti completamente neri e dei passamontagna. «Il diritto alla protesta pacifica è fondamentale per la nostra democrazia, ma condanniamo il comportamento tenuto a Dover e i disagi alla circolazione che ha causato», ha fatto sapere Downing Street.

Farage condanna l’uso di passamontagna e maschere

Ma a condannare la manifestazione di Dover, un po’ a sorpresa, è anche Nigel Farage, leader del partito anti-immigrazione e di estrema destra Reform UK. L’ex volto della Brexit ha condannato i manifestanti di Dover, non tanto per gli slogan intonati contro i migranti, quanto per l’uso dei passamontagna. «Non si dovrebbe permettere di indossare maschere o passamontagna e scendere in piazza a protestare nel nostro Paese. È sbagliato sotto ogni punto di vista. Quindi deploro ciò che sta accadendo oggi a Dover», ha spiegato Farage.

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