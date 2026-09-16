Roma, il cecchino di Prati si è costituito: interrogato in caserma. La pista dell’arma acquistata qualche settimana fa

Nelle ultime ore i carabinieri hanno stretto il cerchio attorno a un uomo residente in via della Giuliana, area in cui è stata colpita al braccio la scrittrice e giornalista Cristina Stillitano

Si è costituito il cecchino che ha sparato a Roma Prati e ha colpito la giornalista e scrittrice Cristina Stillitano, con un’arma ad aria compressa. In mattinata Stillitano è stata sottoposta a un intervento chirurgico per la rimozione del pallino e sempre in mattinata i Ris hanno eseguito i rilievi per stabilire la traiettoria. L’uomo risiederebbe proprio in via della Giuliana, dove è stata colpita la giornalista.

L’acquisto dell’arma ai primi di settembre

Per individuare l’uomo i Carabinieri hanno setacciato le vendite delle attività commerciali della zona, individuando l’acquisto di una carabina ad aria compressa effettuato ai primi di settembre da un residente della stessa via. Gli specialisti del Reparto Investigazioni Scientifiche hanno poi ricostruito la traiettoria precisa del proiettile tramite rilievi tridimensionali sulla scena del crimine. Nel corso delle indagini sono stati recuperati diversi piombini, collegati ad altri episodi. L’uomo si trova attualmente nella caserma di San Pietro insieme al suo legale, dove è sottoposto all’interrogatorio da parte del pubblico ministero della Procura di Roma.