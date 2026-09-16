Ultime notizie Alessandro Di BattistaEmma BoninoFemminicidiGiorgia MeloniSigfrido Ranucci
ATTUALITÀArmiLazioRomaSparatorieViolenza sulle donne

Roma, il cecchino di Prati si è costituito: interrogato in caserma. La pista dell’arma acquistata qualche settimana fa

16 Settembre 2026 - 21:17 Stefania Carboni
cecchino via della giuliana
cecchino via della giuliana
Nelle ultime ore i carabinieri hanno stretto il cerchio attorno a un uomo residente in via della Giuliana, area in cui è stata colpita al braccio la scrittrice e giornalista Cristina Stillitano
Google Preferred Site

Si è costituito il cecchino che ha sparato a Roma Prati e ha colpito la giornalista e scrittrice Cristina Stillitano, con un’arma ad aria compressa. In mattinata Stillitano è stata sottoposta a un intervento chirurgico per la rimozione del pallino e sempre in mattinata i Ris hanno eseguito i rilievi per stabilire la traiettoria. L’uomo risiederebbe proprio in via della Giuliana, dove è stata colpita la giornalista.

L’acquisto dell’arma ai primi di settembre

Per individuare l’uomo i Carabinieri hanno setacciato le vendite delle attività commerciali della zona, individuando l’acquisto di una carabina ad aria compressa effettuato ai primi di settembre da un residente della stessa via. Gli specialisti del Reparto Investigazioni Scientifiche hanno poi ricostruito la traiettoria precisa del proiettile tramite rilievi tridimensionali sulla scena del crimine. Nel corso delle indagini sono stati recuperati diversi piombini, collegati ad altri episodi. L’uomo si trova attualmente nella caserma di San Pietro insieme al suo legale, dove è sottoposto all’interrogatorio da parte del pubblico ministero della Procura di Roma.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Lady Lavitola: la denuncia per maltrattamenti e il messaggio a Ranucci: «I figli non si toccano»

2.

Rischio salmonella, maxi ritiro di uova dai supermercati: marchi e lotti coinvolti

3.

Gabriella Querino: ritrovato il corpo della ragazza dispersa dopo l’incidente a Venezia

4.

Clima, l’Italia potrebbe non avere il classico inverno freddo. Le anomalie de El Niño per i prossimi mesi

5.

L’appello di Gino Cecchettin a Filippo Turetta: «Se volesse dare un senso alla sua vita potrebbe parlare delle emozioni che non ha saputo gestire»

leggi anche
rabbino picchiato milano
ATTUALITÀ

Milano, rabbino picchiato alla fermata dell’autobus. Meghnagi: «Violenza mai vista prima»

Di Stefania Carboni
La dottoressa aveva medicato il paziente con cartone e garze
ATTUALITÀ

Usa un cartone per bloccare una frattura: dottoressa multata dall’azienda sanitaria. Ma ora il giudice annulla la sanzione. Ecco perchè

Di Michela De Marchi
Carol Maltesi e Davide Fontana
ATTUALITÀ

Femminicidio di Carol Maltesi, ergastolo per Davide Fontana nell’appello ter a Milano: confermata la premeditazione

Di Ettore Ambrosi